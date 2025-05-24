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Efeler hazırlanıyor
A Milli Erkek Voleybol Takımı, 2025 FIVB Milletler Ligi hazırlıkları kapsamında Hollanda ile iki hazırlık karşılaşmasında kozlarını paylaşacak. Filenin Efeleri, Hollanda'nın Ede ve Rotterdam kentlerindeki özel karşılaşmalarda Milletler Ligi hazırlığı için sahaya çıkacak. Ay-yıldızlılarımız ile Hollanda Milli Takımı arasındaki karşılaşmaların ilki, bugün TSİ 18.00'de, diğeri ise yarın TSİ 17.00'de oynanacak.
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