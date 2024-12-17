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Haberler Voleybol A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın 2025 Dünya Şampiyonası'ndaki rakipleri belli oldu

A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın 2025 Dünya Şampiyonası'ndaki rakipleri belli oldu

Son dakşka spor haberi: A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın Tayland'da düzenlenecek 2025 Dünya Şampiyonası'ndaki rakipleri belli oldu.

Voleybol Haberleri Giriş Tarihi: 17 Aralık 2024 Salı 12:05 Güncelleme Tarihi: 17 Aralık 2024 Salı 12:19
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A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın 2025 Dünya Şampiyonası'ndaki rakipleri belli oldu

Tayland'ın ev sahipliğinde 22 Ağustos-7 Eylül 2025 tarihleri arasında düzenlenecek 2025 FIVB Kadınlar Dünya Şampiyonası'nda grup kuraları çekildi.

A Milli Kadın Voleybol Takımı, kurada seri başı olarak doğrudan E Grubu'nda yer aldı. Ay-yıldızlılar çekilen kura sonunda Kanada, Bulgaristan ve İspanya ile eşleşti.

2025 FIVB Kadınlar Dünya Şampiyonası'nda gruplar şu şekilde oluştu:

A Grubu: Tayland, Hollanda, İsveç, Mısır

B Grubu: İtalya, Belçika, Küba, Slovakya

C Grubu: Brezilya, Porto Riko, Fransa, Yunanistan

D Grubu: ABD, Çekya, Arjantin, Slovenya

E Grubu: Türkiye, Kanada, Bulgaristan, İspanya

F Grubu: Çin, Dominik Cumhuriyeti, Kolombiya, Meksika

G Grubu: Polonya, Almanya, Kenya, Vietnam

H Grubu: Japonya, Sırbistan, Ukrayna, Kamerun

Grup karşılaşmalarının ardından ilk iki sırada yer alan toplam 16 takım bir üst tura yükselecek. Son 16 turunda grup birincileri ve ikincileri A-H, D-E, B-G, C-F şeklinde ile eşleşecek ve çeyrek finale yükselme mücadelesi verecek. Çeyrek finalin ardından yarı final, üçüncülük ve final müsabakaları oynanacak.

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