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Haberler Voleybol Fenerbahçe Medicana 3-1 Aydın Büyükşehir Belediyespor (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Fenerbahçe Medicana 3-1 Aydın Büyükşehir Belediyespor (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Vodafone Sultanlar Ligi'nin 13. haftasında Fenerbahçe Medicana, Aydın Büyükşehir Belediyespor'u 3-1 yendi.

Voleybol Haberleri Giriş Tarihi: 14 Aralık 2024 Cumartesi 20:12 Güncelleme Tarihi: 14 Aralık 2024 Cumartesi 20:13
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Fenerbahçe Medicana 3-1 Aydın Büyükşehir Belediyespor (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Vodafone Sultanlar Ligi'nin 13. haftasında Fenerbahçe Medicana, Aydın Büyükşehir Belediyespor'u 3-1 yendi.

Salon: Burhan Felek Vestel Voleybol

Hakemler: Mehmet Gül, Aylin Nazire Turnaoğlu

Fenerbahçe Medicana: Cristina, Aslı Kalaç, Vargas, Vasileva, Eda Erdem Dündar, Drca (Gizem Örge, Özlem Güven, Meliha Diken, Safronova)

Aydın Büyükşehir Belediyespor: Leyva, Zeynep Demirel, Rasinska, Johnson, Buse Özden,Cansu Aydınoğulları (Gizem Çerağ Düzeltir, Defne Başyolcu, İrem Özsoy, Stojilkovic, Fatma Şekerci, Merve Nur Öztürk, Seher Aksoy)

Setler: 21-25, 25-16, 25-18, 25-15

Süre: 95 Dakika (27, 22, 24, 22)

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