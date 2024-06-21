SIRBİSTAN TÜRKİYE MAÇI CANLI İZLE | Sırbistan - Türkiye voleybol maçı saat kaçta, hangi kanalda? | Milletler Ligi

A Milli Erkek Voleybol Takımımız, tarihte ilk kez katıldığı Milletler Ligi'nde 3. haftaya Sırbistan karşılaşması ile devam ediyor. Ligdeki tek galibiyetini İran karşılaşmasında alan ve 5 puan toplayan ay-yıldızlı ekip, 16. sırada yer alıyor. Toplam 16 ekibin yer aldığı VNL'de ilk 8 sırada yer alacak takımlar play-off oynayacak, son sıradaki takım ise küme düşecek. Peki Sırbistan - Türkiye voleybol maçı saat kaçta, hangi kanalda?

SIRBİSTAN TÜRKİYE VOLEYBOL MAÇI CANLI İZLE

SIRBİTAN - TÜRKİYE VOLEYBOL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Sırbistan - Türkiye maçı 21 Haziran Cuma günü TSİ 21.30'da başlayacak. Karşılaşma TRT SPOR YILDIZ ekranlarından naklen canlı yayınlanacak. Ay-yıldızlılar, son maçında 23 Haziran Pazar günü İtalya'yla karşılaşarak bu sezon VNL maçlarını tamamlayacak.

A MİLLİ ERKEK VOLEYBOL TAKIMI KADROSU

VNL'de başarılı olarak tarihinde ilk kez olimpiyatlarda yer alamaya çalışan milli takım kadrosunda şu sporcular yer alıyor:

👉Pasörler: Arslan Ekşi, Murat Yenipazar, Arda Bostan

👉Smaçörler: Efe Mandıracı, Mirza Lagumdzija, Yiğit Gülmezoğlu, Burutay Subaşı, Efe Bayram

👉Orta Oyuncular: Vahit Emre Savaş, Mert Matiç, Faik Samet Güneş, Bedirhan Bülbül

👉Pasör Çaprazları: Adis Lagumdzija, Kaan Gürbüz

👉Liberolar: Volkan Döne, Berkay Bayraktar