SIRBİSTAN TÜRKİYE MAÇI CANLI İZLE | Sırbistan - Türkiye voleybol maçı saat kaçta, hangi kanalda? | Milletler Ligi

A Milli Erkek Voleybol Takımımız, tarihte ilk kez katıldığı Milletler Ligi'nde 3. haftaya Sırbistan karşılaşması ile devam ediyor. Ligdeki tek galibiyetini İran karşılaşmasında alan ve 5 puan toplayan ay-yıldızlı ekip, 16. sırada yer alıyor. Toplam 16 ekibin yer aldığı VNL'de ilk 8 sırada yer alacak takımlar play-off oynayacak, son sıradaki takım ise küme düşecek. Peki Sırbistan - Türkiye voleybol maçı saat kaçta, hangi kanalda?
SIRBİSTAN TÜRKİYE VOLEYBOL MAÇI CANLI İZLE
SIRBİTAN - TÜRKİYE VOLEYBOL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?
Sırbistan - Türkiye maçı 21 Haziran Cuma günü TSİ 21.30'da başlayacak. Karşılaşma TRT SPOR YILDIZ ekranlarından naklen canlı yayınlanacak. Ay-yıldızlılar, son maçında 23 Haziran Pazar günü İtalya'yla karşılaşarak bu sezon VNL maçlarını tamamlayacak.
A MİLLİ ERKEK VOLEYBOL TAKIMI KADROSU
VNL'de başarılı olarak tarihinde ilk kez olimpiyatlarda yer alamaya çalışan milli takım kadrosunda şu sporcular yer alıyor:
👉Pasörler: Arslan Ekşi, Murat Yenipazar, Arda Bostan
👉Smaçörler: Efe Mandıracı, Mirza Lagumdzija, Yiğit Gülmezoğlu, Burutay Subaşı, Efe Bayram
👉Orta Oyuncular: Vahit Emre Savaş, Mert Matiç, Faik Samet Güneş, Bedirhan Bülbül
👉Pasör Çaprazları: Adis Lagumdzija, Kaan Gürbüz
👉Liberolar: Volkan Döne, Berkay Bayraktar