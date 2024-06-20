Rotamız Paris

A Milli Kadın Voleybol Takımı, Paris 2024 Olimpiyatları'nda İtalya, Hollanda ve Dominik Cumhuriyeti'nin bulunduğu C Grubu'nda mücadele edecek. Tayland'ın başkenti Bangkok'ta gerçekleştirilen kura çekimi sonucu, 28 Temmuz-11 Ağustos tarihlerinde Fransa'nın başkenti Paris'te oynanacak kadınlar olimpiyat voleybol turnuvasının grupları belirlendi. Çekilişe 2. torbadan katılan ay-yıldızlılar, C Grubu'nda yer aldı. Öte yandan Filenin Sultanları'nın da mücadele edeceği FIVB Kadınlar Milletler Ligi (VNL) Finalleri, bugün Tayland'da başlayacak. Başkent Bangkok'taki Huamark Spor Salonu'nun ev sahipliği yapacağı dev organizasyon, 20-23 Haziran tarihleri arasında düzenlenecek. Grup aşamasını 6. sırada bitiren Filenin Sultanları, yarın TSİ 16.30'da oynanacak çeyrek final karşılaşmasında, grubun 3'üncüsü Polonya ile karşılaşacak. Yarı finale yükselmesi halinde Türkiye'nin rakibi, İtalya-ABD eşleşmesinin galibi olacak.