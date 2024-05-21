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Bulgaristan 0-3 Fransa (MAÇ SONUCU ÖZET) FIVB Milletler Erkekler Ligi

Voleybol FIVB Erkekler Milletler Ligi'nde Antalya'da oynanan maçta Fransa, Bulgaristan'ı 3-0 yendi. İşte detaylar...

Voleybol Haberleri Giriş Tarihi: 21 Mayıs 2024 Salı 19:04
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Bulgaristan 0-3 Fransa (MAÇ SONUCU ÖZET) FIVB Milletler Erkekler Ligi

Voleybol FIVB Erkekler Milletler Ligi'nde Antalya'da oynanan maçta Fransa, Bulgaristan'ı 3-0 yendi.

Uluslararası Voleybol Federasyonu (FIVB) tarafından düzenlenen Milletler Ligi (VNL) organizasyonunun Antalya etabındaki ilk maçında Bulgaristan ile Fransa karşılaştı.

Fransa, karşılaşmadan 3-0 galip ayrılarak lige iyi bir başlangıç yaptı.

Karşılaşmanın ardından açıklamada bulunan Fransız oyuncu Brizard, ilk maçlarını kazandıkları için mutlu olduğunu söyledi.

Takımınla gurur duyduğunu ifade eden Brizard, ligin diğer maçları için heyecanlı olduklarını kaydetti.

Brizard, kendilerini izleyen seyirciye de teşekkür ettiğini ifade etti.

Türkiye'nin ev sahipliğinde Antalya Spor Salonu'nda düzenlenen organizasyonda günün diğer maçında A Milli Erkek Voleybol Takımı ile Kanada saat 20.00'de karşılaşacak.

Organizasyonun Antalya etabında erkeklerin ilk hafta mücadeleleri, 26 Mayıs Pazar günü sona erecek.

İŞTE MÜCADELEDEN DETAYLAR:

Bulgaristan: 0 - Fransa: 3

Salon: Antalya

Hakemler: Ziling Wang (Çin), Erdal Akıncı (Türkiye)

Bulgaristan: Karyagin, Dimitrov, Petkov, Grozdanov, Tatarov, Nikolov (Asparuhov, Garkov, Valchinov)

Fransa: Clevenot, Brizard, Chinenyeze, Le Goff, Ngapeth, Patry (Faure)

Setler: 21-25, 24-26, 14-25

Süre: 66 dakika (23,22,21)

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