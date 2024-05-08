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Daniele Santarelli: Yine başarılar kazanmak için elimizden gelen her şeyi yapacağız

A Milli Kadın Voleybol Takımı Başantrenörü Daniele Santarelli, 70. Gillette Milliyet Yılın Sporcusu Ödül Töreni öncesi açıklamalarda bulundu. İtalyan çalıştırıcı, "Geçen sene yaptığımızı bu sene onaylatmamız, onaylamamız gerekiyor. Çok zor olduğunun farkındayız. Yine başarılar kazanmak için elimizden gelen her şeyi yapacağız" dedi.

Voleybol Haberleri Giriş Tarihi: 08 Mayıs 2024 Çarşamba 21:46
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Daniele Santarelli: Yine başarılar kazanmak için elimizden gelen her şeyi yapacağız

A Milli Kadın Voleybol Takımı Başantrenörü Daniele Santarelli, "Geçen sene yaptığımızı bu sene onaylatmamız, onaylamamız gerekiyor. Çok zor olduğunun farkındayız. Yine başarılar kazanmak için elimizden gelen her şeyi yapacağız" dedi.

A Milli Kadın Voleybol Takımı Başantrenörü Daniele Santarelli, 70. Gillette Milliyet Yılın Sporcusu Ödül Töreni öncesi basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

"Geçen yaz rüya gibi geçti" diyen İtalyan çalıştırıcı, "Tekrarlanması gerçekten çok zor bir iş başarıldı. Bu sene çok çok daha zor olacak. Geçen sene yaptığımızı bu sene onaylatmamız, onaylamamız gerekiyor. Çok zor olduğunun farkındayız. Çok iyi oyuncularım var, çok iyi bir teknik ekibim var. İşimi yapmak için doğru yerdeyim. Yine başarılar kazanmak için elimizden gelen her şeyi yapacağız" ifadelerini kullandı.

"YENİ OYUNCULARA ŞANS VERECEĞİZ"

FIVB Milletler Ligi'nin yeni oyuncuları denemek için çok doğru bir yer ve doğru bir zaman olduğunu anlatan Santarelli, "Bu seneki yaz diğer yazlara göre daha kısa. Çok fazla değiştirme ve deneme şansımız olmayacak. Yeni oyunculara şans vereceğiz. Onları milli takımda görme şansımız olacak. En iyisini bulma şansımız olacak" değerlendirmesini yaptı.

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