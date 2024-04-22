Fenerbahçe Opet'te şampiyonluk sonrası yaprak dökümü!

Sultanlar Ligi 2023-2024 sezonunun son maçı, Burhan Felek Vestel Voleybol Salonunda oynandı. Serinin son maçında rakibini 3-0 mağlup eden Fenerbahçe Opet, sezonu şampiyon olarak tamamladı.

ARINA FEDOROVTSEVA ÇİN EKİBİ TIANJIN'E TRANSFER OLDU!

Milliyet'te yer alan habere göre, Rus smaçör Arina Fedorovtseva, gelecek sezon Çin Ligi ekiplerinden Tianjin forması giyecek. Arina, Çin'de ligin tamamlanmasının ardından Fenerbahçe'de şubat ayından itibaren sezona devam edecek.

VARGAS FENERBAHÇE'DE KALDI

Sezonu Çin'de açıp devre arasında Fenerbahçe'ye dahil olan Melissa Vargas artık yarım sezon oynamayacak. Milli pasör çaprazı Melissa Vargas, gelecek sezon ilk yarıdan itibaren tüm sezon sarı lacivertli formayı giyecek.

LAVARINI'NİN YERİNE FENOGLIO

Fenerbahçe'de iki kupa kazanan Lavarini'nin sözleşmesi sona erdi. Sarı-lacivertli ekibin başantrenörü Marco Fenoglio oldu.

MERYEM BOZ VE BUSE ÜNAL AYRILDI

Fenerbahçe'de Meryem Boz ve Buse Ünal şampiyonlukla veda etti. İki ismin önümüzdeki sezon için Bahçelievler Belediyespor ile anlaştığı iddia edildi.

PASÖRE YERLİ TAKVİYE

Fransa'nın Neptunes de Nantes takımında forma giyen Arelya Karasoy, gelecek yıl Fenerbahçe Opet için mücadele edecek. Öte yandan sarı-lacivertliler Sırp pasör Bojana Drca ile önümüzdeki sezon için anlaşma sağladı.

DİCLENUR GERİ DÖNDÜ

Fenerbahçe Opet, THY'de forma giyen orta oyuncu Diclenur Babat'ı yeniden kadrosuna kattı. Dicle Nur Babat'ın kariyerinde 2 Türkiye Ligi, 2 Türkiye Kupası, 1 Türkiye Süper Kupası, 2 Balkan Kupası şampiyonluklarının yanı sıra A Milli Takım formasıyla Avrupa Ligi şampiyonluğu bulunuyor.