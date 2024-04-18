Müthiş final

Vodafone Sultanlar Ligi play-off final serisinin 4. maçında Eczacıbaşı Dynavit, bugün Fenerbahçe Opet'i ağırlayacak. Burhan Felek Vestel Voleybol Salonu'ndaki dev final, saat 18.00'de başlayacak. 2-1 öndeki sarılacivertliler, kazanırsa şampiyonluğunu ilan edecek. Eczacıbaşı galip gelirse final etabının 5. ve son maçı, 21 Nisan Pazar günü oynanacak.
ÖRNEK DAVRANIŞ
TRT Spor Yıldız'dan yayınlanacak olan DEV final öncesinde ise iki kulüp arasında, örnek bir davranışa sahne olan karar alındı. Eczacıbaşı Dynavit Kulübü, Fenerbahçe Futbol Takımı'nın Olympiakos'la UEFA Konferans Ligi çeyrek final rövanş maçı nedeniyle, aynı gün oynanacak karşılaşmayı saat 18.00'de oynayacaklarını duyurdu. Eczacıbaşı'nın bu jesti spor dünyasında büyük bir beğeni topladı.