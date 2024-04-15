Haberler Voleybol Kuzeyboru 3-1 Galatasaray Daikin (MAÇ SONUCU-ÖZET) | G.Saray mağlup oldu ve ligi 6. bitirdi!

Kuzeyboru 3-1 Galatasaray Daikin (MAÇ SONUCU-ÖZET) | G.Saray mağlup oldu ve ligi 6. bitirdi!

Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi play-off 5-6'ncılık serisi üçüncü maçında Kuzeyboru, sahasında Galatasaray Daikin ile karşı karşıya geldi. Müsabakayı ev sahibi ekip 3-1 kazandı ve ligi 5 bitirdi. Bu sonuçla sarı-kırmızılılar da ligi 6. bitirmiş oldu.

Voleybol Haberleri Giriş Tarihi: 15 Nisan 2024 Pazartesi 18:11
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Kuzeyboru 3-1 Galatasaray Daikin (MAÇ SONUCU-ÖZET) | G.Saray mağlup oldu ve ligi 6. bitirdi!

Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi play-off 5-6'ncılık serisi üçüncü maçında Kuzeyboru, konuk ettiği Galatasaray Daikin'i 3-1 mağlup etti.

Bu sonuçla seride durum 2-1'e gelerek Kuzeyboru ligi 5'inci, Galatasaray Daikin ise 6. sırada bitirdi.

Salon: Aksaray

Hakemler: Burhan İlhan, Tolgacan Dinçer

Kuzeyboru: Begiç, Janset Cemre Erkul, Lopez, Wilhite, Yaren Işık, Gamze Kılıç (Dilek Kınık, Ezgi Akyıldız, İrem Cor, Liray Akpınar)

Galatasaray Daikin: Duygu Düzceler, İlkin Aydın, Ayçin Akyol, Eggleston, Lazovic, Cuttino (Bihter Yarkın)

Setler: 25-18, 24-26, 25-16, 25-19

Süre: 100 dakika (20, 31, 23, 26)

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