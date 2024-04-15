Kuzeyboru 3-1 Galatasaray Daikin (MAÇ SONUCU-ÖZET) | G.Saray mağlup oldu ve ligi 6. bitirdi!

Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi play-off 5-6'ncılık serisi üçüncü maçında Kuzeyboru, konuk ettiği Galatasaray Daikin'i 3-1 mağlup etti.
Bu sonuçla seride durum 2-1'e gelerek Kuzeyboru ligi 5'inci, Galatasaray Daikin ise 6. sırada bitirdi.
Salon: Aksaray
Hakemler: Burhan İlhan, Tolgacan Dinçer
Kuzeyboru: Begiç, Janset Cemre Erkul, Lopez, Wilhite, Yaren Işık, Gamze Kılıç (Dilek Kınık, Ezgi Akyıldız, İrem Cor, Liray Akpınar)
Galatasaray Daikin: Duygu Düzceler, İlkin Aydın, Ayçin Akyol, Eggleston, Lazovic, Cuttino (Bihter Yarkın)
Setler: 25-18, 24-26, 25-16, 25-19
Süre: 100 dakika (20, 31, 23, 26)