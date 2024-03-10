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Eczacıbaşı Dynavit 0 - 3 VakıfBank (MAÇ SONUCU - ÖZET) | Vodafone Sultanlar Ligi

VakıfBank, Vodafone Sultanlar Ligi'nin 25. haftasındaki derbide Eczacıbaşı Dynavit'i 3-0 mağlup etti.

Voleybol Haberleri Giriş Tarihi: 10 Mart 2024 Pazar 22:00 Güncelleme Tarihi: 10 Mart 2024 Pazar 22:04
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Eczacıbaşı Dynavit 0 - 3 VakıfBank (MAÇ SONUCU - ÖZET) | Vodafone Sultanlar Ligi

Vodafone Sultanlar Ligi'nin 25. haftasındaki derbide VakıfBank, Eczacıbaşı Dynavit'i 3-0 yendi.

Bu sonuçla Vakıfbank 24. maçında 22. galibiyetini aldı. Eczacıbaşı ise 2. kez yenildi. İki takımın da puanları 64'te eşitlendi.

Müsabakada sakatlanan Jack-Kisal oyuna devam edemedi. Tecrübeli oyuncu, tedavisi için hastaneye kaldırıldı.

Salon: Eczacıbaşı

Hakemler: Seçkin Yener, Mehmet Gül

Eczacıbaşı Dynavit: Hande Baladın, Beyza Arıcı, Boskovic, Gray, Jack-Kisal, Elif Şahin (Simge Aköz, Aybüke Özel, Naz Aydemir Akyol, Voronkova, Stevanovic, Yaprak Erkek, Yasemin Yıldırım)

VakıfBank: Cansu Özbay, Guimaraes, Bahar Akbay, Thompson, Busa, Zeynep Demirel (Ayça Aykaç, Aylin Acar, Caratasu, Derya Cebecioğlu, Van Aalen)

Setler: 18-25, 22-25, 23-25

Süre: 85 dakika (24, 30, 31)

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