Haberler Voleybol TÜRŞAD: 1 - 3 Galatasaray HDI Sigorta (MAÇ SONUCU - ÖZET) | AXA Sigorta Efeler Ligi

TÜRŞAD: 1 - 3 Galatasaray HDI Sigorta (MAÇ SONUCU - ÖZET) | AXA Sigorta Efeler Ligi

Galatasaray HDI Sigorta, AXA Sigorta Efeler Ligi'nin 2. haftasında Şehit Aileleri ve Gaziler Gençlik Spor Kulübü Derneği (TÜRŞAD)'ı 3-1 mağlup etti.

Voleybol Haberleri Giriş Tarihi: 24 Şubat 2024 Cumartesi 18:45
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TÜRŞAD: 1 - 3 Galatasaray HDI Sigorta (MAÇ SONUCU - ÖZET) | AXA Sigorta Efeler Ligi

AXA Sigorta Efeler Ligi'nin 2. haftasında Şehit Aileleri ve Gaziler Gençlik Spor Kulübü Derneği (TÜRŞAD), konuk ettiği Galatasaray HDI Sigorta'ya 3-1 yenildi.

Salon: Adilcevaz

Hakemler: Demiröz Ramazan, Bektaş Kalender

TÜRŞAD: Selim Demir, İbrahim Emet, Muhammed Kaya, Kaan Buldul, Hamdi Erkan, Geraldo Gradiano Da Silva Filho, Çağlar Aksoy Rahmi, Eren Uğur fatih, Francois Lecat, Muhammed Kaya, Nazar Hetman, Muhammed Aray,

Muhammed Zorluer

Galatasaray HDI Sigorta: Nikola Mijailoviç, Jan Hadara, Baturalp Burak Güngör, Ahmet Tümer, Muzaffer Yönet, Miran Kujundzic, Aykut Acar, Oğuzhan Karasu, Selim Kalaycı, Onur Günaydı, Jan Zimmermann, Osman Çağatay Durmaz

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