Haberler Voleybol Halkbank 3-0 Grupa Azoty ZAKSA (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Halkbank 3-0 Grupa Azoty ZAKSA (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Voleybol CEV Erkekler Şampiyonlar Ligi'nde heyecan devam ediyor. Play-off turu ikinci maçında temsilcimiz Halkbank, sahasında Polonya'nın Grupa Azoty ZAKSA takımını 3-0 yenerek, çeyrek finale yükseldi.

Voleybol Haberleri Giriş Tarihi: 07 Şubat 2024 Çarşamba 20:43
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Halkbank 3-0 Grupa Azoty ZAKSA (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Voleybol CEV Erkekler Şampiyonlar Ligi play-off turu ikinci maçında Halkbank, sahasında Polonya'nın Grupa Azoty ZAKSA takımını 3-0 yenerek, çeyrek finale yükseldi.

Mücadeleye 4-0'lık seriyle başlayan konuk ekip, setin başlarında 7 sayılık (3-10) fark yakaladı. Toparlanarak setin ortalarında farkı 2 sayıya (16-18) düşüren Halkbank, setin sonlarda da 24-24 eşitliği yakaladı. Son ana kadar çekişmeli geçen birinci seti Halkbank, 32-30 önde tamamladı.

İkinci sete iyi başlayan Halkbank, setin başlarında 5 sayılık (9-4), ortalarında ise 8 sayılık (13-5) fark yakaladı. Etkili oyununu sürdüren başkent temsilcisi, ikinci seti 25-21 önde bitirdi.

Üçüncü sette her iki takımda karşılıklın sayılar alırken, setin ortaları 17-17 eşitlikle geçildi. Abdel-Aziz'le etkili oyununu sürdüren Halkbank, üçüncü seti 25-22, mücadeleyi de 3-0 kazanarak çeyrek finale yükselme başarısı gösterdi.

Halkbank, çeyrek finalde İtalya temsilcisi Cucine Lube Civitanova'yla eşleşti. Çeyrek final ilk maçı 28 Şubat'ta deplasmanda oynanacak.

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