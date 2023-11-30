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Savino Del Bele 3-1 Eczacıbaşı Dynavit (MAÇ SONUCU ÖZET)

Son dakika spor haberleri... Voleybol CEV Kadınlar Şampiyonlar Ligi'nin üçüncü haftasında Eczacıbaşı Dynavit, deplasmanda İtalya'nın Savino Del Bene takımına 3-1 yenildi. İşte detaylar...

Voleybol Haberleri Giriş Tarihi: 30 Kasım 2023 Perşembe 09:40
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Savino Del Bele 3-1 Eczacıbaşı Dynavit (MAÇ SONUCU ÖZET)

Voleybol CEV Kadınlar Şampiyonlar Ligi'nin üçüncü haftasında Eczacıbaşı Dynavit, deplasmanda İtalya'nın Savino Del Bene takımına 3-1 yenildi.

Scandicci kentinde oynanan B Grubu mücadelesinde ev sahibi ekip, 25-14, 25-27, 27-25 ve 25-23'lük setlerle galibiyete uzandı.

İŞTE MAÇIN AYRINTILARI:

SALON: Plazzo Wanny Firenze

HAKEMLER: Pedro Pinto Lopes (POR), Sabine Witte (GER)

S.D.B SCANDİCCİ: Herbots, Ana Carolina, Antropova, Ting, Washington, Ognjenovic, Parrocchiale (L), Diop

ECZACIBAŞI DYNAVİT: Hande, Jack-Kısal, Naz, Gray, Stevanovic, Boskovic, Simge (L), Voronkova, Yaprak, Elif, Czyrnianska, Beyza

SETLER: (25-14, 25-27, 27-25, 25-23)

SÜRE: 118 dakika (27,30,31,30)

Maçın ardından gruptaki ilk yenilgisini alan Eczacıbaşı Dynavit, dördüncü hafta maçında 5 Aralık Salı günü Bulgaristan'ın Maritza takımını ağırlayacak.

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