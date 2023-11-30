Savino Del Bele 3-1 Eczacıbaşı Dynavit (MAÇ SONUCU ÖZET)

Voleybol CEV Kadınlar Şampiyonlar Ligi'nin üçüncü haftasında Eczacıbaşı Dynavit, deplasmanda İtalya'nın Savino Del Bene takımına 3-1 yenildi.
Scandicci kentinde oynanan B Grubu mücadelesinde ev sahibi ekip, 25-14, 25-27, 27-25 ve 25-23'lük setlerle galibiyete uzandı.
İŞTE MAÇIN AYRINTILARI:
SALON: Plazzo Wanny Firenze
HAKEMLER: Pedro Pinto Lopes (POR), Sabine Witte (GER)
S.D.B SCANDİCCİ: Herbots, Ana Carolina, Antropova, Ting, Washington, Ognjenovic, Parrocchiale (L), Diop
ECZACIBAŞI DYNAVİT: Hande, Jack-Kısal, Naz, Gray, Stevanovic, Boskovic, Simge (L), Voronkova, Yaprak, Elif, Czyrnianska, Beyza
SETLER: (25-14, 25-27, 27-25, 25-23)
SÜRE: 118 dakika (27,30,31,30)
Maçın ardından gruptaki ilk yenilgisini alan Eczacıbaşı Dynavit, dördüncü hafta maçında 5 Aralık Salı günü Bulgaristan'ın Maritza takımını ağırlayacak.