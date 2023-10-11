Haberler Voleybol 🏐 Fenerbahçe Opet - VakıfBank maçı CANLI ŞİFRESİZ İZLE | Fenerbahçe - VakıfBank voleybol maçı hangi kanalda? Saat kaçta?

🏐 Fenerbahçe Opet - VakıfBank maçı CANLI ŞİFRESİZ İZLE | Fenerbahçe - VakıfBank voleybol maçı hangi kanalda? Saat kaçta?

AXA Sigorta Şampiyonlar Kupası maçında heyecan dorukta. Fenerbahçe Opet, Burhan Felek Spor Salonu'nda VakıfBank ile kozlarını paylaşacak. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de bulunuyor. Peki, Fenerbahçe - VakıfBank voleybol maçı saat kaçta ve hangi kanalda?

Voleybol Haberleri Giriş Tarihi: 11 Ekim 2023 Çarşamba 16:10
🏐 Fenerbahçe Opet - VakıfBank maçı CANLI ŞİFRESİZ İZLE | Fenerbahçe - VakıfBank voleybol maçı hangi kanalda? Saat kaçta?

AXA Sigorta Şampiyonlar Kupası'nda heyecan sürüyor. Fenerbahçe Opet ile VakıfBank kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor. Peki, Fenerbahçe - VakıfBank voleybol maçı saat kaçta? Hangi kanalda?

FENERBAHÇE - VAKIFBANK MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

2023 AXA Sigorta Şampiyonlar Kupası maçında Fenerbahçe Opet ve VakıfBank karşılaşacak. Müsabaka, 11 Ekim Çarşamba günü saat 19:00'da başlayacak. Maçı TRT Spor canlı ve şifresiz yayınlanacak.

FENERBAHÇE OPET VAKIFBANK MAÇI CANLI ŞİFRESİZ İZLE

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