Efeler'in rakibi ABD

Japonya'da düzenlenen 2024 Paris Olimpiyatları Elemeleri'nde mücadele eden A Milli Erkek Voleybol Takımı, B Grubu'ndaki üçüncü maçında bugün ABD ile karşılaşacak. Başkent Tokyo'daki Yoyogi Spor Salonu'ndaki maç, 10.00'da başlayacak. "Filenin Efeleri", elemelerdeki ilk 2 maçında birer galibiyet ve mağlubiyet aldı. Gruptaki ilk maçında Sırbistan'ı 3-1 yenen milliler, ikinci karşılaşmasında ise Slovenya'ya 3-0 mağlup oldu. ABD ise grupta 2'de 2 yaptı.

OLİMPİYAT HAYALİMİZ VAR

Öte yandan millilerin olimpiyat vizesi almak adına güveni tam. A Milli Erkek Voleybol Takımı oyuncusu Mert Matic, ABD'yi yenmek ve olimpiyat hayallerini gerçekleştirmek istediklerini söyledi. Mert, "Elemelere çok güzel bir galibiyetle başladık. Sırbistan karşısında takım halinde çok iyi bir performans sergiledik. İkinci karşılaşmamızda Slovenya karşısında setin kırılma anlarında iyi servis atamadık ve mağlup ayrıldık. Olimpiyat hayalimiz var. Bu hayalimizi gerçekleştirmek için elimizden geleni yapacağız" dedi.