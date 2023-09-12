TÜRKİYE PORTO RİKO MAÇI CANLI | Türkiye - Porto Riko voleybol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

2023 Milletler Ligi ve Avrupa Şampiyonu A Milli Kadın Voleybol Takımı'mız, 2024 Paris Olimpiyat Elemeleri'nde Porto Riko ile karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor. Peki, Türkiye - Porto Riko voleybol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

TÜRKİYE - PORTO RİKO VOLEYBOL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Türkiye - Porto Riko 16 Eylül Cumartesi günü saat 07:00'de oynanacak. Müsabaka TRT Spor'da canlı ve şifresiz yayınlanacak.

TÜRKİYE PORTO RİKO MAÇI ŞİFRESİZ CANLI İZLE