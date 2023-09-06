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Almanya - İtalya voleybol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? CEV Avrupa Şampiyonası

CEV Avrupa Şampiyonası maçında Almanya ile İtalya karşı karşıya geliyor. İtalya'daki Unipol Arena Stadyumu'nda oynanacak karşılaşma öncesi arama motorlarında maçın yayın saati ve canlı yayınlanacağı kanal araştırılıyor. Peki Almanya - İtalya voleybol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Voleybol Haberleri Giriş Tarihi: 06 Eylül 2023 Çarşamba 11:30 Güncelleme Tarihi: 06 Eylül 2023 Çarşamba 12:00
Almanya - İtalya voleybol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? CEV Avrupa Şampiyonası

CEV Avrupa Şampiyonası'nda heyecan, Almanya - İtalya karşılaşmasıyla devam ediyor. İtalya'nın Bologna kentinde yapılacak olan maç, Unipol Arena Stadyumu'nda oynanacak. Peki Almanya - İtalya voleybol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

ALMANYA - İTALYA VOLEYBOL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

CEV Avrupa Şampiyonası kapsamında yapılacak olan Almanya - İtalya voleybol maçı, 6 Eylül 2023 Çarşamba günü, TSİ 22.00'de başlayacak. Karşılaşma TRT Spor Yıldız ekranlarından naklen canlı olarak yayınlanacak.

ALMANYA - İTALYA VOLEYBOL MAÇI CANLI İZLE

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