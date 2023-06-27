Hırvatistan - Kanada voleybol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Milletler Ligi

Voleybol Kadınlar Milletler Ligi'nde heyecan, Hırvatistan - Kanada karşılaşmasıyla devam ediyor. Hong Kong'da yapılacak olan maç, Coliseum Stadyumu'nda oynanacak. Peki Hırvatistan - Kanada voleybol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?
HIRVATİSTAN - KANADA VOLEYBOL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?
Voleybol Kadınlar Milletler Ligi kapsamında yapılacak olan Hırvatistan - Kanada voleybol maçı, 27 Haziran 2023 Salı günü, TSİ 13.00'te başlayacak. Karşılaşma TRT Spor ekranlarından naklen canlı olarak yayınlanacak.
HIRVATİSTAN - KANADA VOLEYBOL MAÇI CANLI İZLE
45 SANİYEDE FAZLA YAĞLARINDAN KURTUL ✅ | İZLE
ASpor CANLI YAYIN