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Hırvatistan - Kanada voleybol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Milletler Ligi

Voleybol Kadınlar Milletler Ligi maçında Hırvatistan ile Kanada karşı karşıya geliyor. Hong Kong Coliseum Stadyumu'nda oynanacak karşılaşma öncesi arama motorlarında maçın yayın saati ve canlı yayınlanacağı kanal araştırılıyor. Peki Hırvatistan - Kanada voleybol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Voleybol Haberleri Giriş Tarihi: 27 Haziran 2023 Salı 11:20 Güncelleme Tarihi: 27 Haziran 2023 Salı 11:20
Hırvatistan - Kanada voleybol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Milletler Ligi

Voleybol Kadınlar Milletler Ligi'nde heyecan, Hırvatistan - Kanada karşılaşmasıyla devam ediyor. Hong Kong'da yapılacak olan maç, Coliseum Stadyumu'nda oynanacak. Peki Hırvatistan - Kanada voleybol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

HIRVATİSTAN - KANADA VOLEYBOL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Voleybol Kadınlar Milletler Ligi kapsamında yapılacak olan Hırvatistan - Kanada voleybol maçı, 27 Haziran 2023 Salı günü, TSİ 13.00'te başlayacak. Karşılaşma TRT Spor ekranlarından naklen canlı olarak yayınlanacak.

HIRVATİSTAN - KANADA VOLEYBOL MAÇI CANLI İZLE

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