Haberler Voleybol VakıfBank kulübünden Egonu ve Bajema'ya teşekkür mesajı!

VakıfBank kulübünden Egonu ve Bajema'ya teşekkür mesajı!

VakıfBank Kadın Voleybol Takımı kadrodan ayrılan Paola Egonu ve Kara Bajema için teşekkür mesajı yayımladı.

Voleybol Haberleri Giriş Tarihi: 31 Mayıs 2023 Çarşamba 19:01
VakıfBank kulübünden Egonu ve Bajema'ya teşekkür mesajı!

VakıfBank Kadın Voleybol Takımı, gelecek sezon kadroda yer almayacak Paola Egonu ve Kara Bajema için teşekkür mesajı yayımladı.

Sarı-siyahlı kulüpten yapılan paylaşımda, her iki oyuncuya da teşekkür edildi.

Paola Egonu için, "Geride bıraktığımız sezonun başında kadromuza katılan ve kısa sürede ailemizin unutulmazları arasına adını yazdıran Paola Egonu'ya 'Hoşça kal' diyoruz. Sarı-siyahlı forma ile performansı kadar karakteri ve çalışma ahlakıyla da takdir kazanan Paola, CEV Şampiyonlar Ligi ile Kupa Voley zaferlerimizde turnuvanın en değerli oyuncusu seçildi. Paola Egonu'ya, ailemize kattığı tüm değerli anılar içih teşekkür ediyor, kariyerinin bundan sonraki döneminde başarılar diliyoruz." denildi.

Kulüpten ayrılan diğer oyuncu Kara Bajema için de "Sezon başında takımıza katılan ve iki kupa ile kapattığımız bu dönemde pay sahibi olan Kara Bajema'ya veda ediyoruz. Pozitif enerjisi ve mücadele azmi ile göz dolduran, genç sporcularımıza her zaman iyi bir örnek olacak Kara'ya teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz." ifadeleri kullanıldı.

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