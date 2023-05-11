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A Milli Erkek Voleybol Takımı aday kadrosu açıklandı

CEV Avrupa Altın Ligi'nde mücadele edecek A Milli Erkek Voleybol Takımı'nın geniş aday kadrosu belli oldu.

Voleybol Haberleri Giriş Tarihi: 11 Mayıs 2023 Perşembe 19:55
A Milli Erkek Voleybol Takımı aday kadrosu açıklandı

Türkiye Voleybol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Başantrenör Alberto Giuliani yönetimindeki A Milli Erkek Voleybol Takımı'nın 30 kişilik aday kadrosu şöyle:

"Abdullah Çam, Abdulsamet Yalçın, Adis Lagumdzija, Ahmet Samet Baltacı, Ahmet Tümer, Arda Bostan, Arslan Ekşi, Bedirhan Bülbül, Berkay Bayraktar, Beytullah Hatipoğlu, Burak Güngör, Burakhan Tosun, Burutay Subaşı, Cafer Kirkit, Caner Çiçekoğlu, Doğukan Ulu, Efe Bayram, Faik Samed Güneş, Kaan Gürbüz, Mert Matiç, Metin Toy, Mirza Lagumdzija, Muzaffer Yönet, Oğuzhan Karasu, Oğuzhan Tarakçı, Vahit Emre Savaş, Volkan Döne, Yasin Aydın, Yiğit Gülmezoğlu, Yunus Emre Tayaz."

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