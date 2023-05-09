ECZACIBAŞI DYNAVIT - FENERBAHÇE OPET CANLI | Eczacıbaşı Dynavit - Fenerbahçe Opet voleybol maçı saat kaçta, hangi kanalda? | Sultanlar Ligi Playoff

Sultanlar Ligi playoff heyecanı, Misli.com Sultanlar Ligi'nde final etabı ikinci maçı ile devam ediyor. Eczacıbaşı Dynavit, Fenerbahçe Opet'i konuk edecek. Karşılaşmaya saatler kala maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri merak ediliyor. Peki Eczacıbaşı Dynavit - Fenerbahçe Opet voleybol maçı saat kaçta, hangi kanalda?

ECZACIBAŞI DYNAVİT - FENERBAHÇE OPET VOLEYBOL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Play-off final serisi ikinci maçında Fenerbahçe Opet ile Eczacıbaşı Dynavit karşılaşacak. Müsabaka, 9 Mayıs Salı günü saat 19.00'da başlayacak. Mücadele TRT Spor ekranlarından vanlı ve şifresiz olarak yayınlanacak.

ECZACIBAŞI DYNAVİT - FENERBAHÇE OPET MAÇI CANLI ŞİFRESİZ İZLE