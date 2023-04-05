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CEV Şampiyonlar Ligi yarı finalinde VakıfBank-Fenerbahçe Opet düellosu!

Son dakika spor haberleri... CEV Şampiyonlar Ligi yarı final ilk maçında VakıfBank ile Fenerbahçe Opet kozlarını paylaşacak. Rövanş mücadelesi ise 13 Nisan Perşembe günü Burhan Felek Vestel Voleybol Salonu'nda yapılacak.

Voleybol Haberleri Giriş Tarihi: 05 Nisan 2023 Çarşamba 11:18
CEV Şampiyonlar Ligi yarı finalinde VakıfBank-Fenerbahçe Opet düellosu!

Voleybol Kadınlar CEV Şampiyonlar Ligi yarı final ilk maçında VakıfBank, yarın Fenerbahçe Opet'i konuk edecek. Avrupa'nın kulüp düzeyindeki en prestijli organizasyonunda iki Türk ekibinin karşılaşacağı İstanbul derbisi, VakıfBank Spor Sarayı'nda saat 19.30'da başlayacak.

Fenerbahçe Opet'in ev sahipliğindeki rövanş mücadelesi ise 13 Nisan Perşembe günü Burhan Felek Vestel Voleybol Salonu'nda yapılacak.

VakıfBank, C Grubu'nu ikinci sırada tamamlayarak kaldığı play-off'ta Polonya'nın LKS Commercecon ve çeyrek finalde İtalya'nın Vero Volley takımını elemişti.

D Grubu'nu ikinci sırada bitiren Fenerbahçe Opet ise play-off'ta Polonya ekibi Grupa Azoty Chemik ve çeyrek finalde İtalya temsilcisi Carraro Imoco Volley'i turnuvanın dışında bırakmıştı.

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