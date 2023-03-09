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Voleybolda 2024 Olimpiyat Elemeleri’ne ev sahipliği yapacak ülkeler açıklandı

Son dakika spor haberleri... Paris 2024 Olimpiyatları için geri sayım sürerken, voleybolda elemelere ev sahipliği yapacak ülkeler kadınlarda Çin, Japonya ve Polonya, erkeklerde ise Çin, Japonya ile Brezilya olarak açıklandı.

Voleybol Haberleri Giriş Tarihi: 09 Mart 2023 Perşembe 11:54
Voleybolda 2024 Olimpiyat Elemeleri’ne ev sahipliği yapacak ülkeler açıklandı

Uluslararası Voleybol Federasyonu (FIVB) tarafından düzenlenecek Paris 2024 Olimpiyat Elemeleri'ne ev sahipliği yapacak ülkeler belli oldu.

FIVB'den yapılan açıklamaya göre, olimpiyat elemeleri turnuvasını kadınlarda 16-24 Eylül'de Çin, Japonya ve Polonya, erkeklerde ise 30 Eylül-8 Ekim'de Çin, Japonya ve Brezilya düzenleyecek.

Paris 2024 Olimpiyat Elemeleri'nde mücadele edecek A Milli Kadın ve Erkek Voleybol takımlarının grup aşamasındaki rakipleri 17 Mart Cuma günü TSİ 15.00'te İsviçre'nin Lozan kentinde gerçekleştirilecek kura çekiminde belli olacak.

Elemelerde mücadele edecek 24 takım, 8'erli 3 gruba ayrılacak. Oynanan karşılaşmaların ardından gruplarını ilk iki sırada tamamlayacak ülkeler, Paris 204 Olimpiyat Oyunları'na katılım hakkı elde edecek.

Paris 2024 Olimpiyat Elemeleri'nde mücadele edecek ülkeler şu şekilde:

Erkekler: Arjantin, Belçika, Brezilya, Bulgaristan, Kanada, Çin, Küba, Çekya, Mısır, Finlandiya, Almanya, İran, İtalya, Japonya, Meksika, Hollanda, Polonya, Katar, Slovenya, Sırbistan, Tunus, Türkiye, Ukrayna ve ABD.

Kadınlar: Arjantin, Belçika, Brezilya, Bulgaristan, Kanada, Çin, Kolombiya, Çekya, Dominik Cumhuriyeti, Almanya, İtalya, Japonya, Güney Kore, Meksika, Hollanda, Peru, Polonya, Porto Riko, Slovenya, Sırbistan, Tayland, Türkiye, Ukrayna ve ABD.

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