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VOLEYBOL HABERLERİ: Galatasaray HDI 2-3 (MAÇ SONUCU)

VakıfBank, 2022 FIVB Kulüpler Dünya Şampiyonası öncesinde son lig maçına çıktı. Misli.com Sultanlar Ligi 10. hafta açılış mücadelesinde Galatasaray HDI Sigorta ile karşılaşan sarı-siyahlılar rakibini 3-2 mağlup ederek ligdeki 9. galibiyetini aldı.

Voleybol Haberleri Giriş Tarihi: 10 Aralık 2022 Cumartesi 16:43 Güncelleme Tarihi: 10 Aralık 2022 Cumartesi 16:44
VOLEYBOL HABERLERİ: Galatasaray HDI 2-3 (MAÇ SONUCU)

VakıfBank, Misli.com Sultanlar Ligi'nde 10. haftanın açılış mücadelesinde Galatasaray HDI Sigorta'ya konuk oldu. Sarı-siyahlılar mücadeleyi 3-2 kazanarak bu sezonki 9. galibiyetini aldı.

Burhan Felek Vestel Voleybol Salonu'ndaki mücadelenin ilk setini ev sahibi ekip 25-16 aldı (1-0). Paola Egonu'nun 11 sayı kaydettiği ikinci seti 25-20 kazanan VakıfBank setlerde durumu eşitledi (1-1). Üçüncü sette güçlü bir oyun ortaya koyan VakıfBank, 25-17'lik skorla öne geçti (1-2). Dördüncü seti 25-19 hanesine yazdıran Galatasaray HDI Sigorta karşılaşmayı karar setine taşıdı (2-2). Büyük bir çekişmeye sahne olan karar setini 15-13 kazanan sarı-siyahlılar, nefes kesen mücadeleyi kazanmayı başardı (2-3).

VakıfBank'ta Paola Egonu 29 sayıyla takımının en skorer ismi oldu. Gabi 20 sayı kaydederken; Kara Bajema 11 sayıyla çift hanelere ulaştı.

VakıfBank bu maçın ardından 2022 FIVB Kulüpler Dünya Şampiyonası için Antalya yolunu tutacak. Antalya'nın ev sahipliğindeki 2022 FIVB Kulüpler Dünya Şampiyonası'nda B Grubu'nda mücadele edecek olan son dünya şampiyonu VakıfBank, ilk maçına 14 Aralık Çarşamba, 19.30'da Kazakistan temsilcisi Kuanysh Club'a karşı çıkacak.



SALON: Burhan Felek Vestel Voleybol Salonu
HAKEMLER: Seçkin Yener, Mehmet Gül
GALATASARAY HDI SİGORTA: Gamze Kılıç, İlkin Aydın, Fatma Beyaz, Anthi Vasilantonaki, Sude Hacımustafaoğlu, Ayçin Akyol, Bihter Dumanoğlu, Fulden Ural
VAKIFBANK: Cansu Özbay, Gabi, Zehra Güneş, Paola Egonu, Derya Cebecioğlu, Chiaka Ogbogu, Ayça Aykaç, Buket Gülübay, Aleksia Karutasu, Kara Bajema
SETLER: 25-16, 20-25, 17-25, 25-19, 13-15
SET SÜRELERİ: 21', 24', 22', 23', 17'

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