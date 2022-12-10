VOLEYBOL HABERLERİ: Galatasaray HDI 2-3 (MAÇ SONUCU)

VakıfBank, Misli.com Sultanlar Ligi'nde 10. haftanın açılış mücadelesinde Galatasaray HDI Sigorta'ya konuk oldu. Sarı-siyahlılar mücadeleyi 3-2 kazanarak bu sezonki 9. galibiyetini aldı.



Burhan Felek Vestel Voleybol Salonu'ndaki mücadelenin ilk setini ev sahibi ekip 25-16 aldı (1-0). Paola Egonu'nun 11 sayı kaydettiği ikinci seti 25-20 kazanan VakıfBank setlerde durumu eşitledi (1-1). Üçüncü sette güçlü bir oyun ortaya koyan VakıfBank, 25-17'lik skorla öne geçti (1-2). Dördüncü seti 25-19 hanesine yazdıran Galatasaray HDI Sigorta karşılaşmayı karar setine taşıdı (2-2). Büyük bir çekişmeye sahne olan karar setini 15-13 kazanan sarı-siyahlılar, nefes kesen mücadeleyi kazanmayı başardı (2-3).



VakıfBank'ta Paola Egonu 29 sayıyla takımının en skorer ismi oldu. Gabi 20 sayı kaydederken; Kara Bajema 11 sayıyla çift hanelere ulaştı.



VakıfBank bu maçın ardından 2022 FIVB Kulüpler Dünya Şampiyonası için Antalya yolunu tutacak. Antalya'nın ev sahipliğindeki 2022 FIVB Kulüpler Dünya Şampiyonası'nda B Grubu'nda mücadele edecek olan son dünya şampiyonu VakıfBank, ilk maçına 14 Aralık Çarşamba, 19.30'da Kazakistan temsilcisi Kuanysh Club'a karşı çıkacak.





SALON: Burhan Felek Vestel Voleybol Salonu

HAKEMLER: Seçkin Yener, Mehmet Gül

GALATASARAY HDI SİGORTA: Gamze Kılıç, İlkin Aydın, Fatma Beyaz, Anthi Vasilantonaki, Sude Hacımustafaoğlu, Ayçin Akyol, Bihter Dumanoğlu, Fulden Ural

VAKIFBANK: Cansu Özbay, Gabi, Zehra Güneş, Paola Egonu, Derya Cebecioğlu, Chiaka Ogbogu, Ayça Aykaç, Buket Gülübay, Aleksia Karutasu, Kara Bajema

SETLER: 25-16, 20-25, 17-25, 25-19, 13-15

SET SÜRELERİ: 21', 24', 22', 23', 17'