Bluenergy Daiko Volley 1-3 Fenerbahçe HDI Sigorta (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Voleybol Erkekler CEV Kupası son 16 turu ilk maçında Fenerbahçe HDI Sigorta, deplasmanda İtalya temsilcisi Bluenergy Daiko Volley'e 3-1 yenildi.
Karşılaşmanın rövanşı, 14 Aralık Çarşamba günü Burhan Felek Vestel Voleybol Salonu'nda oynanacak.
SALON: Palabanca PIACENZA
HAKEMLER: Milan Rajkovic (Hırvatistan), Darko Savic (Sırbistan)
BLUENERGY DAİKO VOLLEY: Santos de Souza, Alonso Arce, Romano, Leal Hidalgo, Cester, Brizard (Scanferla, De Weijer)
FENERBAHÇE HDI SİGORTA: Louati, Ahmet Tümer, Kaan Gürbüz, Ferreira, Vahit Emre Savaş, Marouflakrani (Burak Mert, Hasan Yeşilbudak, İzzet Ünver, Arda Bostan, Oğuzhan Tarakçı, Peric, Halil İbrahim Kurt)
SETLER: 25-13, 24-26, 25-15, 25-20
SÜRE: 109 dakika (23, 33, 26, 27)