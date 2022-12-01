Haberler Voleybol Bluenergy Daiko Volley 1-3 Fenerbahçe HDI Sigorta (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Bluenergy Daiko Volley 1-3 Fenerbahçe HDI Sigorta (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Voleybol Erkekler CEV Kupası son 16 turu ilk maçında Fenerbahçe HDI Sigorta, konuk olduğu İtalyan ekibi Bluenergy Daiko Volley'e 3-1 yenildi.

Voleybol Haberleri Giriş Tarihi: 01 Aralık 2022 Perşembe 09:01
Bluenergy Daiko Volley 1-3 Fenerbahçe HDI Sigorta (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Voleybol Erkekler CEV Kupası son 16 turu ilk maçında Fenerbahçe HDI Sigorta, deplasmanda İtalya temsilcisi Bluenergy Daiko Volley'e 3-1 yenildi.

Karşılaşmanın rövanşı, 14 Aralık Çarşamba günü Burhan Felek Vestel Voleybol Salonu'nda oynanacak.

SALON: Palabanca PIACENZA

HAKEMLER: Milan Rajkovic (Hırvatistan), Darko Savic (Sırbistan)

BLUENERGY DAİKO VOLLEY: Santos de Souza, Alonso Arce, Romano, Leal Hidalgo, Cester, Brizard (Scanferla, De Weijer)

FENERBAHÇE HDI SİGORTA: Louati, Ahmet Tümer, Kaan Gürbüz, Ferreira, Vahit Emre Savaş, Marouflakrani (Burak Mert, Hasan Yeşilbudak, İzzet Ünver, Arda Bostan, Oğuzhan Tarakçı, Peric, Halil İbrahim Kurt)

SETLER: 25-13, 24-26, 25-15, 25-20

SÜRE: 109 dakika (23, 33, 26, 27)

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