Haberler Voleybol Macris: Çok mutluyum

Macris: Çok mutluyum

Fenerbahçe Kadın Voleybol Takımı'nın yıldız ismi Macris Carneiro röportajında sarı-lacivertli kulübü övdü.

Voleybol Haberleri Giriş Tarihi: 23 Kasım 2022 Çarşamba 06:50
Macris: Çok mutluyum

Macris "Şu anda burada olduğum için çok mutlu olduğumu söyleyebilirim. Bir ailedeymiş gibi hissediyorum. Taraftarımız ve oynadığımız maçlarda atmosfer mükemmel. Buradaki herkes bana yardım etmeye çalışıyor. Bunun farkındayım ve bu bana mutluluk veriyor. Şimdiden herkese teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

RAKİP AYDIN
Sarı-lacivertli ekibin kadın voleybol takımı bugün Aydın BŞB ile karşı karşıya gelecek. 13.00'teki mücadele Burhan Felek Vestel Voleybol Salonu'nda oynanacak. Fenerbahçe, bugünkü maçı da kazanmayı planlıyor. Son hafta maçında ezeli derbide Galatasaray HDI Sigorta'yı 3-0'lık skorla mağlup etmişti.

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