VAKIFBANK - FENERBAHÇE OPET CANLI İZLE | Vakıfbank - Fenerbahçe Opet maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? - FB voleybol maçı canlı izle

Vakıfbank - Fenerbahçe Opet canlı izlemek için tıklayın

Vakıfbank ile Fenerbahçe Opet, Sultan Ligi'nin 4. haftasında karşı karşıya geliyor. Bu yıl ülkemizi CEV Şampiyonlar Ligi'nde temsil eden Vakıfbank'a konuk olan sarı lacivertli sultanların mücadelesi, arama motorlarında en sık araştırılanlar arasında yerini aldı. 3 maçta 3 galibiyetle grupta lider konumda yer alan Vakıfbank'a karşı 3 maçta 2 galibiyet 1 yenilgi ile 5. sırada yer alan Fenerbahçe Opet'in mücadelesi hakkında arama motorlarında araştırılan Vakıfbank - Fenerbahçe Opet maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? sorularının cevabını sizler için derledik.

VAKIFBANK - FENERBAHÇE OPET MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Vakıfbank Fenerbahçe Opet maçı 13 Kasım Pazar günü saat 18:00'de yapılacak. Karşılaşma TRTSpor Yıldız ekranlarından naklen canlı yayınlanacak.

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Zehra Güneş, Egonu, Gabi, Cansu Özbay gibi isimlerin yer aldığı Vakıfbank kadrosu, Eda Erdem, Meliha İsmailoğlu, Arina Fedorovtseva, Meryem Boz gibi isimlerle karşılaşacak. Vakıfbank Spor Sarayı'nda gerçekleşecek olan heyecanlı karşılaşmada Vakıfbank liderliğini sürdürmek, F.Bahçe Opet ise galibiyet sayısını 3'e çıkarmak istiyor.