Haberler Voleybol Türkiye - Almanya: 3-0 | (MAÇ SONUCU-ÖZET)

Türkiye - Almanya: 3-0 | (MAÇ SONUCU-ÖZET)

A Milli Kadın Voleybol Takım'ımız, 2022 Dünya Şampiyonası'nda Almanya ile Polonya'da karşı karşıya geldi. Filenin Sultanları, mücadeleden 3-0'lık galibiyetle ayrıldı.

Voleybol Haberleri Giriş Tarihi: 04 Ekim 2022 Salı 21:21 Güncelleme Tarihi: 04 Ekim 2022 Salı 21:37
Türkiye - Almanya: 3-0 | (MAÇ SONUCU-ÖZET)

A Milli Kadın Voleybol Takımı, FIVB Dünya Şampiyonası'nın 2. tur F Grubu'ndaki ilk maçında Almanya'yı 3-0 yendi

Polonya'nın Lodz kentinde oynanan müsabakaya iyi başlamayan milliler, maçın başlarında servis karşılamakta sorun yaşadı. Mücadelede beş sayıya kadar çıkan farkı, Hande Baladın ve Saliha Şahin'in etkili oyunuyla eriten milliler, ilk seti 25-21 kazandı.

İkinci sette de dört sayı geri düşmesine rağmen, Eda Erdem Dündar, Cansu Özbay ve Zehra Güneş'in sayılarıyla öne geçen milliler, ikinci seti 25-18 önde tamamladı.

Maç boyunca geriden gelmesini bilen milli takım, son sette de aynı durumu yaşamasına rağmen seti 25-21 ve maçtan 3-0 galip ayrıldı.

Milliler 2. turdaki ikinci maçında yarın TSİ 18.30'da Kanada ile karşılaşacak.

DİĞER
Miray Daner'den mini etekli kareler! Beyazlar içinde büyüledi!
Osman Bey gözünü kararttı! Kuruluş Osman 99. bölüm 2. fragmanı yayınlandı: “Karşınıza kim çıkarsa öldürün”
G.Saray'dan F.Bahçe'ye transfer çalımı
Dev liste belli oldu! Burak, Icardi ve Terim...
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Bu maçı 'Alman' lazım
Filenin Sultanları Almanya ile karşılaşacak
💰DOLAR NE KADAR OLDU?
Aile Destek Programı ödemelerine zam mı geldi? Kaç TL oldu?
TOKİ KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN?
2
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Bayern'den Plzen'e farklı tarife! Bayern'den Plzen'e farklı tarife! 21:36
Sultanlar 2.tura galibiyetle başladı! Sultanlar 2.tura galibiyetle başladı! 21:20
Messi Barça'ya dönecek mi? Flaş iddia! Messi Barça'ya dönecek mi? Flaş iddia! 19:58
F.Bahçe AEK maçı öncesi taktik çalıştı F.Bahçe AEK maçı öncesi taktik çalıştı 19:40
8 Süper Lig ekibi PFDK'ya sevk edildi 8 Süper Lig ekibi PFDK'ya sevk edildi 17:24
Türkiye-Almanya | CANLI Türkiye-Almanya | CANLI 17:45
Daha Eski
Zeljko Obradovic'ten Fenerbahçe sözleri Zeljko Obradovic'ten Fenerbahçe sözleri 17:47
Kastamonuspor'dan G.Saray paylaşımı! "Biz hazırız" Kastamonuspor'dan G.Saray paylaşımı! "Biz hazırız" 18:05
Şampiyonlar Ligi 3. hafta | CANLI Şampiyonlar Ligi 3. hafta | CANLI 18:22
Dev liste belli oldu! Burak, Icardi ve Terim... Dev liste belli oldu! Burak, Icardi ve Terim... 18:30
Kanarya'da iki yıldızın üstü çizildi! Menajerlerine talimat... Kanarya'da iki yıldızın üstü çizildi! Menajerlerine talimat... 18:44
Robinho'yu şoke eden gelişme! Hapis cezası için... Robinho'yu şoke eden gelişme! Hapis cezası için... 19:34