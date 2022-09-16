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2023 CEV Şampiyonlar Ligi'nde rakipler belli oldu

2023 CEV Şampiyonlar Ligi’nde Türkiye'yi temsil edecek VakıfBank, Fenerbahçe Opet, Eczacıbaşı Dynavit, Ziraat Bankkart ve Halkbank’ın grup aşamasındaki rakipleri belli oldu.

Voleybol Haberleri Giriş Tarihi: 17 Eylül 2022 Cumartesi 00:23
2023 CEV Şampiyonlar Ligi'nde rakipler belli oldu

2023 CEV Şampiyonlar Ligi'nde Türkiye'yi temsil edecek VakıfBank, Fenerbahçe Opet, Eczacıbaşı Dynavit, Ziraat Bankkart ve Halkbank'ın grup aşamasındaki rakipleri belli oldu.

Kadınlar kategorisindeki temsilcilerimizden VakıfBank, C Grubu'nda Igor Gorgonzola Novara (İtalya), SC Potsdam (Almanya) ve Elemelerden Gelecek Takım ile, Fenerbahçe Opet D Grubu'nda LKS Commercecon Lodz (Polonya), Allianz MTV Stuttgart (Almanya) ve Elemelerden Gelecek Takım ile, Eczacıbaşı Dynavit ise E Grubu'nda Grupa Azoty Chemik Police (Polonya), C.S.M. Targoviste (Romanya) ve Maritza Plovdiv (Bulgaristan) ile eşleşti.

Erkekler kategorisindeki temsilcilerimizden Halkbank B Grubu'nda Berlin Recycling Volleys (Almanya), Aluron CMC Warta Zawiercie (Polonya) ve Elemelerden Gelecek Takım ile, Ziraat Bankkart ise E Grubu'nda Sir Sicoma Monini Perugia (İtalya), SWD powervolleys Düren (Almanya) ve ACH Volley Ljubljana (Slovenya) ile eşleşti.

Statü
Şampiyonlar Ligi'nde 5 grupta ilk sırayı alacak takımlar, adlarını doğrudan çeyrek finale yazdıracak. En iyi 5 grup ikincisi ve en iyi 1 grup üçüncüsü ise play-off etabında mücadele edecek. Play-off aşamasında tur atlayacak 3 takım çeyrek finale yükselecek, kaybeden takımlar ise yoluna CEV Kupası çeyrek finalinden devam edecek.

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