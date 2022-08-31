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Haydi Efeler son 16 aşkına

Filenin Efeleri, Dünya Şampiyonası’nda bugün Kanada’yı yenerse son 16’ya kalacak.

Voleybol Haberleri Giriş Tarihi: 31 Ağustos 2022 Çarşamba 06:50
Haydi Efeler son 16 aşkına
A Milli Erkek Voleybol Takımı, FIVB Dünya Şampiyonası E Grubu'ndaki son maçında bugün Kanada'yla karşılaşacak. Maç, TSİ 15.00'te başlayacak ve TRT Spor Yıldız'dan yayınlanacak. Grup maçlarını Slovenya'da oynayan Filenin Efeleri, 24 yıl sonra yer aldığı şampiyonadaki ilk maçında Çin'i 3-0 yenip, İtalya'ya 3-0 kaybetti. Kanada ise İtalya'ya 3-0 yenilip, Çin'i 3-0 mağlup etti. Bu maçı kazanan 2. olarak son 16'ya kalacak. Kaybeden ise en iyi 3. olarak son 16 için diğer gruplardaki maçların sonucunu bekleyecek.
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