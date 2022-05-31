Haberler Voleybol Türkiye 3-0 İtalya (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Türkiye 3-0 İtalya (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Türkiye A Milli Kadın Voleybol Takımımız, FIVB Milletler Ligi'ndeki ilk maçına çıktı. Filenin Sultanları zorlu karşılaşmada İtalya ile kozlarını paylaştı. Milliler, Ankara Spor Salonu'nda oynanan müsabakayı rahat kazandı. Karşılaşmadan 3-0 kazanan Filenin Sultanları, Milletler Ligi'ne galibiyetle başladı.

Voleybol Haberleri Giriş Tarihi: 31 Mayıs 2022 Salı 20:07 Güncelleme Tarihi: 31 Mayıs 2022 Salı 20:33
Türkiye 3-0 İtalya (MAÇ SONUCU - ÖZET)

A Milli Kadın Voleybol Takımı, FIVB Voleybol Milletler Ligi'nin birinci haftasındaki ilk maçında İtalya'yı 3-0 mağlup etti.

Milli takım, karşılaşmaya file önünü uzunlarıyla kapatarak başladı. Blokta etkili olan ay-yıldızlılar hücumda Ebrar Karakurt ile kritik sayılar buldu ve 5-1'lik serinin ardından 9-5 öne geçti. İyi oyununu sürdüren milliler, seti 25-20 kazanarak 1-0 öne geçti.

Karşılaşmanın ikinci setine de iyi başlayan milli takım, skor 7-2'de İtalya'ya mola aldırdı. Eda Erdem ve Hande Baladin ile etkili bloklar yapan ay-yıldızlı ekip, teknik molaya 12-8 önde girdi. Oyunda konsantrasyonu kaybetmeyerek az hata yapan milliler, seti 25-19 alarak skoru 2-0 yaptı.

Ebrar Karakurt ve Saliha Şahin'in smaç sayılarıyla 3. sette İtalya'nın farkı açmasını engelleyen Türkiye, teknik molaya 9-12 geride girdi. Molanın ardından 5-1'lik seri yapan milli takım, 14-13 öne geçti ve rakibine mola aldırdı. İyi savunma ile etkili oyununu devam ettiren ay-yıldızlılar seti 25-19, maçı da 3-0 kazandı.

Maçın ardından milliler, foto muhabirlerine zafer pozu verdikten sonra kaptan Eda Dündar, seyirciyle "Türkiye" tezahüratı yaptı ve taraftara desteği için teşekkür etti.

BAKAN KASAPOĞLU TRİBÜNDE
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, karşılaşmayı Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Akif Üstündağ ile birlikte seyircilerin arasında tribünde izledi.

Türkiye'nin aldığı sayılarda büyük sevinç yaşayan Kasapoğlu, maçın ardından galibiyet mutluluğunu da milli takım taraftarlarıyla yaşadı.

Kasapoğlu, seyircilerle fotoğraf çektirdi.

Milletler Ligi'nde program şu şekilde:
3 HAZİRAN CUMA
19.00 Türkiye-Çin

4 HAZİRAN CUMARTESİ
19.00 Türkiye-Bulgaristan

5 HAZİRAN PAZAR
19.00 Türkiye-Belçika

DİĞER
Son dakika Fenerbahçe haberleri: Fenerbahçe’den olaylı ayrıldı, beklentilerin altında kaldı! Ömer Faruk Beyaz’ın yeni adresi belli oluyor…
SON DAKİKA: A Milli Kadın Voleybol Takımı net zaferle başladı! Milletler Ligi ilk maçında İtalya'yı 3-0 yendi
Kanarya bombayı patlatıyor! Bedavaya dünya yıldızı
Kartal kanatlanıyor! 2 transfer birden
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Türkiye - İtalya | CANLI
Samanta Fabris Eczacıbaşı Dynavit'te!
AŞURE AYI NE ZAMAN?
TOPUK ÇATLAKLARINA NE İYİ GELİR?
Memur sakal bırakabilir mi, sakal uzatmak serbest mi?
1
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Filenin Sultanları İtalya'ya set vermedi! Filenin Sultanları İtalya'ya set vermedi! 20:07
Tottenham Perisic'i açıkladı! İşte sözleşme detayları Tottenham Perisic'i açıkladı! İşte sözleşme detayları 19:14
İşte Kerem'in yeni adresi! Görüşmeler başladı İşte Kerem'in yeni adresi! Görüşmeler başladı 19:00
Kartal kanatlanıyor! 2 transfer birden Kartal kanatlanıyor! 2 transfer birden 18:28
Türkiye - İtalya | CANLI Türkiye - İtalya | CANLI 18:27
Cimbom'a bedava dünya yıldızı! Cimbom'a bedava dünya yıldızı! 17:49
Daha Eski
Cebrail Karayel Altay'a veda etti Cebrail Karayel Altay'a veda etti 17:33
Konyaspor Ahmet Oğuz’u transfer etti Konyaspor Ahmet Oğuz’u transfer etti 17:21
Başkan Erdoğan'dan Arda Güler'e övgü dolu sözler! Başkan Erdoğan'dan Arda Güler'e övgü dolu sözler! 17:00
William Carvalho'dan flaş Fenerbahçe yanıtı! William Carvalho'dan flaş Fenerbahçe yanıtı! 16:28
Valerien Ismael Beşiktaş'tan Lawrence'in transferini istedi! Valerien Ismael Beşiktaş'tan Lawrence'in transferini istedi! 16:15
Fırtına'da transfer harekatı başladı! Fırtına'da transfer harekatı başladı! 16:04