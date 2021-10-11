Süper Kanarya!

Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi'nde 2021-2022 sezonunun ilk haftasında Fenerbahçe HDI Sigorta deplasmanda Cizre Belediyespor'u 3-0 yendi. Mücadeleye iyi başlayan sarı-lacivertliler, ilk bölümü 12-10 önde geçti. Setin devamında önemli bir fark yakalayan sarı-lacivertliler, seti 18-25 kazandı. Kanarya, rakibi karşısında ikinci sette de daha iyi bir oyun ortaya koydu.

SIRA AFYON'DA

İkinci sete Yacine Louati ve Salvador Hidalgo'yla hızlı başlayan Fenerbahçe, 13-9'u yakaladı. Sette son bölüme girilirken Hidalgo, Metin Toy ve Yacine ile rakip savunmanın direncini kıran sarılacivertliler, seti 25-18 kazanarak durumu 2-0'a getirdi. Üçüncü sette ise durum daha dengeli ilerledi. İki takımın da öne geçtiği sette, son anda sahaya ağırlığını koyan Fenerbahçe, 25-22'lik skorla durumu 3-0'a getirdi. Sarı-lacivertliler, böylece sezona galibiyetle başladı. Kanarya, gelecek hafta 13 Ekim Çarşamba günü Afyon Belediye'yi konuk edecek.