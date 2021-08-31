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Türkiye - Polonya voleybol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | CEV Avrupa Voleybol Şampiyonası

Türkiye A Milli Kadın Voleybol Takımı'mız, Tokyo 2020 Olimpiyat Oyunları'nın ardından CEV Avrupa Voleybol Şampiyonası'nda da tarih yazmak istiyor. Gruplarda tüm maçları kazanan milliler, son 16 turunda Çekya'yı eleyerek çeyrek finale kaldı. Çeyrek finalde Polonya ile karşılaşacak milliler, kazanarak adını yarı finale yazdırmak istiyor. Maçın yayın saati ve kanalı spor severler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Türkiye - Polonya voleybol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Voleybol Haberleri Giriş Tarihi: 31 Ağustos 2021 Salı 12:58 Güncelleme Tarihi: 31 Ağustos 2021 Salı 12:58
Türkiye - Polonya voleybol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | CEV Avrupa Voleybol Şampiyonası

CEV Avrupa Voleybol Şampiyonası'nda fırtına gibi esen A Milli Kadın Voleybol takımı Romanya, Ukrayna, İsveç, Finlandiya, Hollanda ve Çeykya'yı yenerek Çeyrek finale namağlup gelmeyi başardı. Çeyrek finalde Polonya ile eşleşen milliler, yarı final için mücadele edecek. Peki, Türkiye - Polonya voleybol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

TÜRKİYE - POLONYA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Türkiye - Polonya maçı 31 Ağustos Salı günü 20.30'da TRT 1'de canlı yayınlanacak.

YARI FİNAL VE FİNAL SIRBİSTAN'DA!

Çeyrek final ile yarı final karşılaşmaları da 31 Ağustos-3 Eylül tarihlerinde yapılacak. Şampiyonluk ve üçüncülük müsabakaları ise 4 Eylül'de oynanacak. Yarı final ile final müsabakalarına ise Sırbistan ev sahipliği yapacak.

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