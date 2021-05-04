Haberler Voleybol Laura Heyrman Eczacıbaşı VitrA'da

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Misli.com Sultanlar Ligi'nin güçlü ekiplerinden , 2021-2022 sezonu kadrosunu oluşturmaya devam ediyor. Turuncu-beyazlılar bu doğrultuda Belçikalı orta oyuncu ’ı transfer etti.

Voleybol Haberleri Giriş Tarihi: 04 Mayıs 2021 Salı 11:45
Laura Heyrman Eczacıbaşı VitrA'da

Voleybol Takımı, Belçikalı orta oyuncu 'ı kadrosuna kattı. Kariyeri boyunca Belçika, Japonya ve İtalya liglerinde oynayan tecrübeli oyuncu, önümüzdeki sezondan itibaren turuncu beyazlı formayı giyecek. Heyrman, geçtiğimiz sezon takımı ile Şampiyonluğu yaşamıştı.

Yeni takım arkadaşlarıyla tanışacağı için heyecanlı olduğunu söyleyen Heyrman, "'de ve Eczacıbaşı VitrA'da oynamak benim için bir onur. Takım arkadaşlarımla birlikte sahada yaşayacağımız her andan keyif almak ve hep birlikte yeni başarıları kucaklamak için sabırsızlanıyorum. Eczacıbaşı ailesine, bütün ekibimize ve taraftarlarımıza selamlarımı iletiyorum" sözleriyle görüşlerini aktardı.

LAURA HEYRMAN KİMDİR?
1993 doğumlu Belçikalı voleybolcu Laura Heyrman, orta oyuncu pozisyonunda oynuyor. 2009'da Belçika'nın takımında profesyonel voleybol hayatına başlayan Heyrman sırasıyla; Dresdner (2012-2013), (2013-2016), River Volley Piacenza (2016-2018), Hitachi Rivale (2018-2019) ve Saugella Monza (2019-2021) takımlarında forma giydi. Aynı zamanda 'nda da görev yapan orta oyuncu, genç milli takımıyla 'nda bronz ve 'nda altın madalya elde etti.

KULÜP BAŞARILARI
- Şampiyonluğu ( 2009-2010, 2010-2011, 2011-2012)
- (2009-2010, 2010-2011, 2011-2012)
- - Altın Madalya
- - Gümüş Madalya
- 2020-2021 CEV Kupası - Altın Madalya

MİLLİ TAKIM BAŞARILARI
- 2009 U18 Avrupa Şampiyonası - Altın Madalya
- 2013 Avrupa Şampiyonası - Bronz Madalya
- 2013 Avrupa Voleybol Ligi - Gümüş Madalya

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