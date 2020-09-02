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02 Eylül 2020, Çarşamba
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'ta sanal voleybol maçı topladı!

Vakıfbank'ta sanal voleybol maçı büyük ilgi topladı!

Spor Kulübü'nün 10 gün önce hesabından başlattığı sanal voleybol oyunu topladı. 166 bin oyun kullanıldığı organizasyonda takipçiler tarafından oynanan maç ise beraberlikle sonuçlandı.

Kazandığı 3 Dünya Kulüpler Şampiyonası ve 4 CEV Şampiyonlar Ligi şampiyonluğuyla ''nin uluslararası alanda en çok kupa kazanan kulübü' olan Spor Kulübü, dijital dünyada kreatif içerikleriyle ezber bozmaya devam ediyor.

Sarı siyahlı kulüp, 10 gün önce resmi hesabından başlattığı interaktif voleybol oyunuyla fark yarattı. Tamamen Instagram'ın kendi özelliklerini kullanarak kurgulanan maçta tam 166 bin oy kullandı. Önce takımların kadrolarını oylarıyla belirleyen takipçiler, ardından destekledikleri takımlarına antrenman yaptırdılar.

Son olarak takipçiler, takımlarının sanal ortamdaki maçı kazanması için kıyasıya bir rekabete girişti. Sonunda kazanan Fair-Play oldu ve mücadele berabere sonuçlandı.

  1. 02.09.2020
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