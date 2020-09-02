Vakıfbank'ta sanal voleybol maçı büyük ilgi topladı!
VakıfBank Spor Kulübü'nün 10 gün önce Instagram hesabından başlattığı sanal voleybol oyunu büyük ilgi topladı. 166 bin oyun kullanıldığı organizasyonda takipçiler tarafından oynanan maç ise beraberlikle sonuçlandı.
Kazandığı 3 Dünya Kulüpler Şampiyonası ve 4 CEV Şampiyonlar Ligi şampiyonluğuyla 'Türkiye'nin uluslararası alanda en çok kupa kazanan kulübü' olan VakıfBank Spor Kulübü, dijital dünyada kreatif içerikleriyle ezber bozmaya devam ediyor.
Sarı siyahlı kulüp, 10 gün önce resmi Instagram hesabından başlattığı interaktif voleybol oyunuyla fark yarattı. Tamamen Instagram'ın kendi özelliklerini kullanarak kurgulanan maçta tam 166 bin oy kullandı. Önce takımların kadrolarını oylarıyla belirleyen takipçiler, ardından destekledikleri takımlarına antrenman yaptırdılar.
Son olarak takipçiler, takımlarının sanal ortamdaki maçı kazanması için kıyasıya bir rekabete girişti. Sonunda kazanan Fair-Play oldu ve mücadele berabere sonuçlandı.
- 02.09.2020
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selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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