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30 Mart 2020, Pazartesi
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ile 2 yıl daha

Koroleva ile 2 yıl daha

 Ligi'nin son şampiyonu , iç çalışmalarını sürdürüyor.

Ligi'nin son şampiyonu , iç çalışmalarını sürdürüyor. Rus ekibi, orta oyuncusu Irina ile 2 yıllık yeni sözleşme imzaladı. 2016 yılından bu yana Kazan temsilcisinde forma giyen 28 yaşındaki oyuncu, "Yeni anlaşmam için çok mutluyum. Bu takımda daha büyük başarılar yakalayacağıma inanıyorum" dedi.

  1. 30.3.2020
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