Koroleva ile 2 yıl daha

Rusya Ligi'nin son şampiyonu Dinamo Kazan, iç transfer çalışmalarını sürdürüyor. Rus ekibi, orta oyuncusu Irina Koroleva ile 2 yıllık yeni sözleşme imzaladı. 2016 yılından bu yana Kazan temsilcisinde forma giyen 28 yaşındaki oyuncu, "Yeni anlaşmam için çok mutluyum. Bu takımda daha büyük başarılar yakalayacağıma inanıyorum" dedi.