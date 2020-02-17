AXA Sigorta Kupa Voley Finalleri'nin tarihleri ve yerleri belli oldu
Türkiye Voleybol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre AXA Sigorta Kupa Voley Erkekler Finalleri 29-31 Mart tarihlerinde Sivas Taha Akgül Spor Salonu'nda, AXA Sigorta Kupa Voley Kadınlar Finalleri ise 2-4 Nisan tarihlerinde Gaziantep Şahinbey Spor Salonu'nda oynanacak.
Voleybolda 2019-2020 sezonu AXA Sigorta Kupa Voley (Kadın-Erkek) Finalleri'nin tarihleri ve yerleri belli oldu.
Türkiye Voleybol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre AXA Sigorta Kupa Voley Erkekler Finalleri 29-31 Mart tarihlerinde Sivas Taha Akgül Spor Salonu'nda, AXA Sigorta Kupa Voley Kadınlar Finalleri ise 2-4 Nisan tarihlerinde Gaziantep Şahinbey Spor Salonu'nda oynanacak.
Erkeklerde çeyrek final eşleşmeleri, Galatasaray HDI Sigorta-Halkbank, Ziraat Bankası-Spor Toto, Fenerbahçe HDI Sigorta-Bursa Büyükşehir Belediyespor ve Arkas Spor-İstanbul Büyükşehir Belediyespor şeklinde oluşmuştu.
Kadınlarda ise çeyrek finalde, VakıfBank-Türk Hava Yolları, Galatasaray HDI Sigorta-Nilüfer Belediyespor, Eczacıbaşı VitrA-Atlas Global Yeşilyurt ve Fenerbahçe Opet-PTT karşılaşmaları yapılacak.
- 18.02.2020
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‘Yardım’ kampanyası geliyor
Toplam 1
Yorum
emin gec bile kaldk.seve seve
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Konyaspor'da Bülent Korkmaz dönemi
Toplam 2
Yorum
Konyalı Bülent Korkmaz kendini kanıtlamış bir hoca, her iki tarafa da hayırlı olur inşaallah Bu sene riskli bölgede çok takıldık haydi Büyent hoca
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Konyaspor'da Bülent Korkmaz dönemi
Toplam 2
Yorum
canyavuz hayırlı olsun konyaspor hayırlı olsun cesur kaptan...
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