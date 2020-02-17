AXA Sigorta Kupa Voley Finalleri'nin tarihleri ve yerleri belli oldu - Son dakika Voleybol haberleri - Fotomaç
17 Şubat 2020, Pazartesi
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Finalleri'nin tarihleri ve yerleri belli oldu

AXA Sigorta Kupa Voley Finalleri'nin tarihleri ve yerleri belli oldu

yapılan açıklamaya göre Erkekler Finalleri tarihlerinde 'nda, AXA Sigorta Kupa Voley Kadınlar Finalleri ise tarihlerinde 'nda oynanacak.

Voleybolda 2019-2020 sezonu (Kadın-Erkek) Finalleri'nin tarihleri ve yerleri belli oldu.

yapılan açıklamaya göre AXA Sigorta Kupa Voley Erkekler Finalleri tarihlerinde 'nda, AXA Sigorta Kupa Voley Kadınlar Finalleri ise tarihlerinde 'nda oynanacak.

Erkeklerde eşleşmeleri, Sigorta-Halkbank, Ziraat Bankası-Spor Toto, HDI Sigorta-Bursa ve Arkas Spor-İstanbul Büyükşehir Belediyespor şeklinde oluşmuştu.

Kadınlarda ise çeyrek finalde, VakıfBank-Türk Hava Yolları, Galatasaray HDI Sigorta-Nilüfer Belediyespor, Eczacıbaşı VitrA-Atlas Global Yeşilyurt ve Fenerbahçe Opet-PTT karşılaşmaları yapılacak.

  1. 18.02.2020
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