Voleybol göndermesi
Yeni Malatyaspor sosyal medya hesabından bir voleybol topu görseli kullanarak, "Futbol ile voleybol arasındaki fark" yazısıyla hakemlere gönderme yaptı.
Yeni Malatyaspor sosyal medya hesabından bir voleybol topu görseli kullanarak, "Futbol ile voleybol arasındaki fark" yazısıyla hakemlere gönderme yaptı.
- 17.2.2020
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‘Yardım’ kampanyası geliyor
Toplam 1
Yorum
emin gec bile kaldk.seve seve
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Konyaspor'da Bülent Korkmaz dönemi
Toplam 2
Yorum
Konyalı Bülent Korkmaz kendini kanıtlamış bir hoca, her iki tarafa da hayırlı olur inşaallah Bu sene riskli bölgede çok takıldık haydi Büyent hoca
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Konyaspor'da Bülent Korkmaz dönemi
Toplam 2
Yorum
canyavuz hayırlı olsun konyaspor hayırlı olsun cesur kaptan...
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