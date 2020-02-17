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17 Şubat 2020, Pazartesi
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Voleybol göndermesi

Voleybol göndermesi

 Malatyaspor hesabından bir voleybol topu görseli kullanarak, " ile voleybol arasındaki fark" yazısıyla hakemlere gönderme yaptı.

Malatyaspor hesabından bir voleybol topu görseli kullanarak, " ile voleybol arasındaki fark" yazısıyla hakemlere gönderme yaptı.

  1. 17.2.2020
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