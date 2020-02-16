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16 Şubat 2020, Pazar
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Hata istemiyorum!

Hata istemiyorum!

Artık sadece ligde mücadele edeceklerini ifade eden tecrübeli çalıştırıcı, “Hedefe ulaşmamız için Malatyaspor maçı en kadar önemli... Herkesten iki kişilik katkı bekliyorum” dedi.

Ligde oynadığı son 5 maçından da galibiyet ile ayrılan Malatyaspor karşılaşmasından da galibiyetle ayrılarak derbiye moralli çıkmak istiyor. Galatasaray'da her ne kadar tüm gözler bu karşılaşmada gibi gözükse de akıllar bir yandan da gelecek hafta oynanacak olan derbisinde... Bu durumun bir konsantrasyon kaybı yaşatmasından endişe eden , dün oyuncuları ile bir görüşme yaptı ve maçının en kadar önemli olduğunu söyledi.

SIKINTIYA DÜŞERİZ

Avrupa ve defterinin kapanmasıyla önlerinde sadece lig mücadelesi kaldığını kaydeden başarılı çalıştırıcı, "Artık tüm enerjinizi lig maçlarına vermenizi istiyorum. Hedefe ulaşmamız için Malatyaspor maçı en az derbi kadar önemli... En ufak bir hata bizi telafi edemeyeceğimiz bir durumda bırakabilir. Herkesten iki kişilik katkı bekliyorum" diye konuştu. Terim ve ekibi, Fenerbahçe derbisine hafta başından itibaren hep birlikte konsantre olacaklarını ifade ederek ''deki derbiyi düşünmeyin' talimatı verdi.

  1. 16.2.2020
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