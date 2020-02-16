Hata istemiyorum!
Artık sadece ligde mücadele edeceklerini ifade eden tecrübeli çalıştırıcı, “Hedefe ulaşmamız için Malatyaspor maçı en az derbi kadar önemli... Herkesten iki kişilik katkı bekliyorum” dedi.
Ligde oynadığı son 5 maçından da galibiyet ile ayrılan Galatasaray Malatyaspor karşılaşmasından da galibiyetle ayrılarak derbiye moralli çıkmak istiyor. Galatasaray'da her ne kadar tüm gözler bu karşılaşmada gibi gözükse de akıllar bir yandan da gelecek hafta oynanacak olan Fenerbahçe derbisinde... Bu durumun bir konsantrasyon kaybı yaşatmasından endişe eden Fatih Terim, dün oyuncuları ile bir görüşme yaptı ve Malatya maçının en az derbi kadar önemli olduğunu söyledi.
SIKINTIYA DÜŞERİZ
Avrupa ve Türkiye Kupası defterinin kapanmasıyla önlerinde sadece lig mücadelesi kaldığını kaydeden başarılı çalıştırıcı, "Artık tüm enerjinizi lig maçlarına vermenizi istiyorum. Hedefe ulaşmamız için Malatyaspor maçı en az derbi kadar önemli... En ufak bir hata bizi telafi edemeyeceğimiz bir durumda bırakabilir. Herkesten iki kişilik katkı bekliyorum" diye konuştu. Terim ve ekibi, Fenerbahçe derbisine hafta başından itibaren hep birlikte konsantre olacaklarını ifade ederek 'Kadıköy'deki derbiyi düşünmeyin' talimatı verdi.
- 16.2.2020
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Toplam 1
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emin gec bile kaldk.seve seve
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Yorum
canyavuz hayırlı olsun konyaspor hayırlı olsun cesur kaptan...
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