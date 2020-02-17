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17 Şubat 2020, Pazartesi
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Dişi Aslanlar Aydın'ı devirdi

Dişi Aslanlar Aydın'ı devirdi

Ligi'nde 'yi konuk eden , rakibine şans tanımadı.

Ligi'nde 'yi konuk eden , rakibine şans tanımadı. Sarı-kırmızılılar, salondan 3-0'lık galibiyetle ayrıldı.
  1. 17.2.2020
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