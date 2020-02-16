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16 Şubat 2020, Pazar
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100 milyon TL ödeme var

100 milyon TL ödeme var

'da gündem bir kez daha ödemeler... Sarı-kırmızılı yönetim Şubat sonuna kadar 100 milyon TL'ye yakın bir ödeme yapmak zorunda.

'da gündem bir kez daha ödemeler... Sarı-kırmızılı yönetim Şubat sonuna kadar 100 milyon TL'ye yakın bir ödeme yapmak zorunda. Başkan ve asbaşkanlar Abdurrahim Albayrak ile Yusuf Günay para aramak için bir kez daha yollara düştü. Üç isim bankalardan gerekli olan krediyi bulmak için görüşmelerini sıklaştırdı. Ayrıca Mbaye Diagne'nin bonservisinden doğan 1.15 milyon euro'luk farkın alınması için de ile yeniden temaslar başlatıldı.

  1. 16.2.2020
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