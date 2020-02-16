100 milyon TL ödeme var
Galatasaray'da gündem bir kez daha ödemeler... Sarı-kırmızılı yönetim Şubat sonuna kadar 100 milyon TL'ye yakın bir ödeme yapmak zorunda.
Galatasaray'da gündem bir kez daha ödemeler... Sarı-kırmızılı yönetim Şubat sonuna kadar 100 milyon TL'ye yakın bir ödeme yapmak zorunda. Başkan Mustafa Cengiz ve asbaşkanlar Abdurrahim Albayrak ile Yusuf Günay para aramak için bir kez daha yollara düştü. Üç isim bankalardan gerekli olan krediyi bulmak için görüşmelerini sıklaştırdı. Ayrıca Mbaye Diagne'nin bonservisinden doğan 1.15 milyon euro'luk farkın alınması için de Club Brugge ile yeniden temaslar başlatıldı.
- 16.2.2020
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‘Yardım’ kampanyası geliyor
Toplam 1
Yorum
emin gec bile kaldk.seve seve
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Konyaspor'da Bülent Korkmaz dönemi
Toplam 2
Yorum
Konyalı Bülent Korkmaz kendini kanıtlamış bir hoca, her iki tarafa da hayırlı olur inşaallah Bu sene riskli bölgede çok takıldık haydi Büyent hoca
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Konyaspor'da Bülent Korkmaz dönemi
Toplam 2
Yorum
canyavuz hayırlı olsun konyaspor hayırlı olsun cesur kaptan...
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