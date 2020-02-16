100 milyon TL ödeme var

Galatasaray'da gündem bir kez daha ödemeler... Sarı-kırmızılı yönetim Şubat sonuna kadar 100 milyon TL'ye yakın bir ödeme yapmak zorunda. Başkan Mustafa Cengiz ve asbaşkanlar Abdurrahim Albayrak ile Yusuf Günay para aramak için bir kez daha yollara düştü. Üç isim bankalardan gerekli olan krediyi bulmak için görüşmelerini sıklaştırdı. Ayrıca Mbaye Diagne'nin bonservisinden doğan 1.15 milyon euro'luk farkın alınması için de Club Brugge ile yeniden temaslar başlatıldı.