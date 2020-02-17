Saracchi müjdesi

Fatih Terim, gelecek haftaki Fenerbahçe derbisi öncesi taraftarın yüreğine su serpti. Sakat olan Uruguaylı sol bekin, derbiye hazır olacağını düşündüğünü belirten Terim, "Saracchi henüz hazır değil fakat derbiye hazır olur diye düşünüyorum" dedi. 21 yaşındaki genç savunmacı, oynadığı 3 maçta yaptığı 2 asistle, ne kadar isabetli bir transfer olduğunu göstermişti.