Saracchi müjdesi
Fatih Terim, gelecek haftaki Fenerbahçe derbisi öncesi taraftarın yüreğine su serpti.
Fatih Terim, gelecek haftaki Fenerbahçe derbisi öncesi taraftarın yüreğine su serpti. Sakat olan Uruguaylı sol bekin, derbiye hazır olacağını düşündüğünü belirten Terim, "Saracchi henüz hazır değil fakat derbiye hazır olur diye düşünüyorum" dedi. 21 yaşındaki genç savunmacı, oynadığı 3 maçta yaptığı 2 asistle, ne kadar isabetli bir transfer olduğunu göstermişti.
- 17.2.2020
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‘Yardım’ kampanyası geliyor
Toplam 1
Yorum
emin gec bile kaldk.seve seve
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Konyaspor'da Bülent Korkmaz dönemi
Toplam 2
Yorum
Konyalı Bülent Korkmaz kendini kanıtlamış bir hoca, her iki tarafa da hayırlı olur inşaallah Bu sene riskli bölgede çok takıldık haydi Büyent hoca
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Konyaspor'da Bülent Korkmaz dönemi
Toplam 2
Yorum
canyavuz hayırlı olsun konyaspor hayırlı olsun cesur kaptan...
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