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17 Şubat 2020, Pazartesi
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Saracchi müjdesi

 Terim, gelecek haftaki derbisi öncesi taraftarın yüreğine su serpti.

Terim, gelecek haftaki derbisi öncesi taraftarın yüreğine su serpti. Sakat olan Uruguaylı sol bekin, derbiye hazır olacağını düşündüğünü belirten Terim, " henüz hazır değil fakat derbiye hazır olur diye düşünüyorum" dedi. 21 yaşındaki genç savunmacı, oynadığı 3 maçta yaptığı 2 asistle, ne kadar isabetli bir transfer olduğunu göstermişti.

  1. 17.2.2020
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