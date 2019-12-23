Son durak Akşehir

Türkiye'de 6-12 yaş arasındaki tüm çocukları voleybol ile tanıştırmayı ve lisanslı sporcu sayısını artırmayı hedefleyen Fabrika Voleybol'un yeni okulu, Konya Akşehir'de açıldı. Zekai Baloğlu Spor Salonu'nda kurulan mini voleybol sahalarında gerçekleştirilen halka açık şenliğe, katılan minik sporcular; aileleriyle voleybol sayesinde unutulmaz bir gün yaşadılar.