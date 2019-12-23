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23 Aralık 2019, Pazartesi
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Son durak Akşehir

Son durak Akşehir

'de 6-12 yaş arasındaki tüm çocukları voleybol ile tanıştırmayı ve sayısını artırmayı hedefleyen 'un yeni okulu, Akşehir'de açıldı.

'de 6-12 yaş arasındaki tüm çocukları voleybol ile tanıştırmayı ve sayısını artırmayı hedefleyen 'un yeni okulu, Akşehir'de açıldı. Zekai Baloğlu Spor Salonu'nda kurulan mini voleybol sahalarında gerçekleştirilen halka açık şenliğe, katılan minik sporcular; aileleriyle voleybol sayesinde unutulmaz bir gün yaşadılar.

  1. 23.12.2019
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