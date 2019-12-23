Son durak Akşehir
Türkiye'de 6-12 yaş arasındaki tüm çocukları voleybol ile tanıştırmayı ve lisanslı sporcu sayısını artırmayı hedefleyen Fabrika Voleybol'un yeni okulu, Konya Akşehir'de açıldı.
Türkiye'de 6-12 yaş arasındaki tüm çocukları voleybol ile tanıştırmayı ve lisanslı sporcu sayısını artırmayı hedefleyen Fabrika Voleybol'un yeni okulu, Konya Akşehir'de açıldı. Zekai Baloğlu Spor Salonu'nda kurulan mini voleybol sahalarında gerçekleştirilen halka açık şenliğe, katılan minik sporcular; aileleriyle voleybol sayesinde unutulmaz bir gün yaşadılar.
- 23.12.2019
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Trabzonspor'da Ünal Karaman: Kötü oynama hakları var
Toplam 3
Yorum
cem Aynen hocam sayende maglubiyete devam hakkımız var nasıl olsa
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Trabzonspor'da Ünal Karaman: Kötü oynama hakları var
Toplam 3
Yorum
cem Aynen hocam sayende maglubiyete devam hakkımız var nasıl olsa
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Trabzonspor'da Ahmet Ağaoğlu'dan sert tepki! ''Kasıtlı yapıyorlar''
Toplam 3
Yorum
cemal Bize iki hafta yeter bu galibiyet, şampiyonluk Ünal Hoca ile hikaye, zaten bu sene şampiyon olamazsak sonrası zor
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