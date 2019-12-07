Vakıfbank final şansını kaybetti
FIVB Kadınlar Dünya Kulüpler Şampiyonası'nın yarı finalinde İtalya ekibi Imoco Volley'e 3-2 yenilen VakıfBank Voleybol Takımı, final şansını kaybetti.
VakıfBank Voleybol Takımı, FIVB Kadınlar Dünya Kulüpler Şampiyonası'nın yarı finalinde İtalya ekibi Imoco Volley'e 3-2 yenildi.
Çin'in Shaoxing kentinde düzenlenen şampiyonanın yarı finalinde ilk seti 25-23 kazanan Imoco Volley, 1-0 öne geçti. İkinci seti 25-20 ile hanesine yazdıran VakıfBank, durumu 1-1'e getirdi. İtalya temsilcisi, üçüncü sette 25-23 galip gelerek 2-1 üstünlük yakaladı. Dördüncü sette rakibine 25-21'lik skor üstünlüğü sağlayan VakıfBank, durumu 2-2 yaptı. Tie-break setine iyi başlayan ve skorda uzun süre önde giden VakıfBank, 14-10'luk üstünlük yakalamasına rağmen maç sayısını almayı başaramadı. Başa baş giden son seti de 23-21 kazanan Imoco Volley, mücadeleden 3-2 galip ayrılarak adını finale yazdırdı.
Imoco Volley'in finaldeki rakibi, İtalya temsilcisi Igor Gorgonzola ile Eczacıbaşı VitrA arasındaki diğer yarı final karşılaşmasının galibi olacak. VakıfBank ise yarı final maçının kaybedeniyle yarın TSİ 12.00'de üçüncülük maçına çıkacak.
Salon: Olimpiyat Spor Merkezi
Hakemler: Rogerio Espicalsky (Brezilya), Maamer El Keboub (Cezayir)
Imoco Volley: De Kruijf, Wolosz, Sylla, Folie, Egonu, Hill (De Gennaro, Fersino, Sorokaite, Geerties, Ogbogu)
VakıfBank: Ognjenovic, Rasic, Zehra Güneş, Haak, Ebrar Karakurt, Guimaraes (Gizem Örge, Gözde Yılmaz, Meliha İsmailoğlu, Cansu Özbay)
Setler: 25-23, 20-25, 25-23, 21-25, 23-21
Imoco Volley: 3 - VakıfBank: 2
Süre: 144 dakika (27, 29, 31, 30, 27)
- 07.12.2019
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Toplam 1
Yorum
Ali Kemal Güner Güven, Umut Nair, Muhayer ve Lens bu takımın oyuncusu değil 2. veya 3.lig oyuncuları kesinlikle gönderilmeli...
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Toplam 3
Yorum
SN ALP YALMAN A SAYGI İLE TEBRİKLER CENGİZ BAŞKANIM. GS YIN DAHA ÇOK TESİSİ OLMASI LAZIM. BUNU ESKİ BAŞKANIMIZ ALP YALMAN ÇOK YAPIYOR VE GS YA TESİS KAZANDIRIYORDU.
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Trabzonspor'un golcüsü Sörloth antrenmanda sakatlandı
Toplam 3
Yorum
paşa o darbeyi vuran kazmayı da yazın bari,
Vakıfbank final şansını kaybetti haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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