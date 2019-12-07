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07 Aralık 2019, Cumartesi
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Vakıfbank final şansını kaybetti

Vakıfbank final şansını kaybetti

FIVB 'nın yarı finalinde ekibi 'e 3-2 yenilen Takımı, final şansını kaybetti.

Takımı, FIVB 'nın yarı finalinde ekibi 'e 3-2 yenildi.

'in Shaoxing kentinde düzenlenen şampiyonanın yarı finalinde ilk seti 25-23 kazanan Imoco Volley, 1-0 öne geçti. İkinci seti 25-20 ile hanesine yazdıran VakıfBank, durumu 1-1'e getirdi. İtalya temsilcisi, üçüncü sette 25-23 galip gelerek 2-1 üstünlük yakaladı. Dördüncü sette rakibine 25-21'lik skor üstünlüğü sağlayan VakıfBank, durumu 2-2 yaptı. Tie-break setine iyi başlayan ve skorda uzun süre önde giden VakıfBank, 14-10'luk üstünlük yakalamasına rağmen maç sayısını almayı başaramadı. Başa baş giden son seti de 23-21 kazanan Imoco Volley, mücadeleden 3-2 galip ayrılarak adını finale yazdırdı.

Imoco Volley'in finaldeki rakibi, İtalya temsilcisi Igor Gorgonzola ile Eczacıbaşı VitrA arasındaki diğer yarı final karşılaşmasının galibi olacak. VakıfBank ise yarı final maçının kaybedeniyle yarın TSİ 12.00'de üçüncülük maçına çıkacak.

Salon: Olimpiyat Spor Merkezi

Hakemler: Rogerio Espicalsky (Brezilya), Maamer El Keboub (Cezayir)

Imoco Volley: De Kruijf, Wolosz, Sylla, Folie, Egonu, Hill (De Gennaro, Fersino, Sorokaite, Geerties, Ogbogu)

VakıfBank: Ognjenovic, Rasic, Zehra Güneş, Haak, Ebrar Karakurt, Guimaraes (Gizem Örge, Gözde Yılmaz, Meliha İsmailoğlu, Cansu Özbay)

Setler: 25-23, 20-25, 25-23, 21-25, 23-21

Imoco Volley: 3 - VakıfBank: 2

Süre: 144 dakika (27, 29, 31, 30, 27)

  1. 07.12.2019
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