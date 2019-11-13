Tokat Belediye Plevnespor Kazincbarcika’ya set vermedi - Son dakika Voleybol haberleri - Fotomaç
13 Kasım 2019, Çarşamba
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Belediye Plevnespor Kazincbarcika’ya set vermedi

Tokat Belediye Plevnespor Kazincbarcika’ya set vermedi

CEV eleme turu 1. maçında Belediye Plevnespor Voleybol Takımı, temsilcisi VRC Kazincbarcika takımını 3-0 mağlup etti.

kazanarak 'yi 2020 Erkekler CEV 'ta temsil etme hakkı kazanan Belediye Plevne, 2. turun ilk maçında 'ın VRCK Kazincbarcika takımını konuk etti. Ali Yücel Spor Salonunda oynanan CEV eleme turu 1. maçında Tokat Belediye Plevnspor ilk seti 25-17 aldı. İkinci seti 25-12'lik skorla oldukça rahat geçen Plevnespor, 3. sette de üstünlüğünü koruyarak 25-16 skorla maçtan 3-0 galip ayrıldı. Tokat taraftarının ayakta alkışladığı Plevnespor ekibi basın mensuplarına poz vererek sevinçlerini paylaştı.

İLKER ALTAN: "İYİ BİR GALİBİYET ALDIK"
Antrenörü , taraftarlara destekleri için teşekkür ederek, "Ciddi bir sınav verdik. Hafife alınacak bir takım değildi. Hem son Macaristan şampiyonu olması hem de şu anki liglerinde lider olmaları zorluydu. Maçı ciddiye alarak ülkemizi temsil etmiş olmanın vermiş olduğu gururla elimizden geleni yaparak iyi bir galibiyet aldık. Macaristan'daki maçta iki set almamız durumunda bir tur sonrasına geçmiş olacağız" dedi.

Belediye Plevnespor takımı ikinci kaptanı Gökhan Çatal yaşadıkları sevinci dile getirerek, "Bizim için kolay maç gibi gözüküyor ama Avrupa sahnesinde bulunabilmek çok önemli idi. Balkan kupasını aldık bunun devamını Challenge Kupasında getirmek için iyi çalıştık. Haftaya Macaristan'a gideceğiz oradaki maçı da kazanıp bir üst tura çıkacağız" diye konuştu.

KARDOS: "3 ANA OYUNCUMUZ OYUNDA YOKTU"
VRCK Kazincbarcika takımı antrenörü Marek Kardos ise "3 ana oyuncumuz oyunda yoktu. 2 oyuncumuz da beklemede, transferi tamamlanmadı. kendi ligimize saklıyoruz. Genç oyuncularımızın da ulusal lige alışması zaman alıyor" ifadelerini kullandı.
CEV Challenge Kupası eleme turu 1. maçının rövanşı 27 Kasım'da Macaristan'ın Kazincbarcika kentinde oynanacak.


  1. 13.11.2019
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