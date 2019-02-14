HalkBank Avrupa'da güldü
Halkbank Erkek Voleybol Takımı, CEV Şampiyonlar Ligi A Grubu 5. hafta maçında Belçika ekibi Knack'ı deplasmanda 3-1 mağlup etti.
Roeselare kentindeki Schiervelde Salonu'nda oynanan müsabakadan başkent temsilcisi, 22-25, 25-20, 17-25 ve 19-25'lik setlerle galip ayrıldı.
Bu sonuçla Halkbank gruptaki 3. galibiyetini aldı. Knack ise 4. mağlubiyetini yaşadı.
İkinci sırada yer alan Halkbank, gruptaki 6. ve son maçında 27 Şubat Çarşamba günü namağlup lider durumda bulunan Zenit Kazan'a (Rusya) konuk olacak.
- 15.2.2019 01:06
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Çinliler çıldırdı
Toplam 2
Yorum
FB Ayew bu para etmez kulübü Çin kulübü ile anlaşıp FB nin satın alma opsiyonunu kullanmasınımı istiyor acaba ?
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Çinliler çıldırdı
Toplam 2
Yorum
faruk sat sat sat, gönder gitsin
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Galatasaray - Benfica maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?
Toplam 2
Yorum
CYT Hadi benfica...yenin sunlari
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