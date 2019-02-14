HalkBank Avrupa'da güldü
14 Şubat 2019, Perşembe
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Avrupa'da güldü

HalkBank Avrupa'da güldü

Erkek Voleybol Takımı, CEV Şampiyonlar Ligi A Grubu 5. hafta maçında ekibi 'ı deplasmanda 3-1 mağlup etti.

Roeselare kentindeki Schiervelde Salonu'nda oynanan müsabakadan başkent temsilcisi, 22-25, 25-20, 17-25 ve 19-25'lik setlerle galip ayrıldı.

Bu sonuçla gruptaki 3. galibiyetini aldı. ise 4. mağlubiyetini yaşadı.

İkinci sırada yer alan Halkbank, gruptaki 6. ve son maçında 27 Şubat Çarşamba günü namağlup lider durumda bulunan Zenit Kazan'a () konuk olacak.

  1. 15.2.2019 01:06
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