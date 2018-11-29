Eczacıbaşı VitrA, Çin'e gidiyor
29 Kasım 2018, Perşembe
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Eczacıbaşı VitrA, Çin'e gidiyor

FIVB Dünya Kulüpler Şampiyonası’na dördüncü kez katılacak olan Takımı, turnuvanın yapılacağı ’in Shaoxing şehrine gitmek üzere bugün yola çıkacak.

FIVB Dünya Kulüpler Şampiyonası'nda iki sene üst üste şampiyonluğunu ilan ederek büyük bir başarı elde eden Eczacıbaşı, 2016'da 'in başkenti Manila'da, İtalyan ekibi Pomi Casalmaggiore'yi 3-2 yenerek, 2015'te de Zürih'te Dinamo Krasnodar'ı 3-1 yenerek kupayı kazanmıştı. 4-9 Aralık tarihlerinde 'in Shaoxing şehrinde düzenlenecek turnuvada 'nın diğer rakipleri; 'den VakıfBank, Çin'den Zhejiang, 'dan Minas Tenis Clube ve , 'dan Volero Le Cannet, 'dan Altay ile Tayland'dan takımları olacak.
Grup etabını ilk iki sırada bitiren takımlar çapraz eşleşmeyle 8 Aralık'ta yarı final maçları yapacak. Bronz madalya ve final maçları 9 Aralık Pazar günü oynanacak.

Nalan Ural: "Bir kez daha kupayı evimize götürmek istiyoruz"
Turnuvaya üst düzey kulüplerin katıldığını söyleyen Eczacıbaşı VitrA Takımı Menajeri Nalan Ural, "Dünyanın en prestijli kulüpler arası voleybol turnuvası kabul edilen, FIVB Dünya Kulüpler Şampiyonası'na dördüncü kez katılacağız. Daha önce iki sene üst üste kupanın galibi biz olmuştuk. Şimdi bir kez daha kupayı evimize götürmek istiyoruz. Yoğun bir maç ve antrenman programımız var. Çalışmalarımız tüm hızıyla devam ediyor. Katılan diğer takımlara da başarılar diliyorum" diye konuştu.
B Grubu'nda mücadele edecek Eczacıbaşı VitrA'nın TSİ maç programı şu şekilde:

4 Aralık Salı
12.00 Eczacıbaşı VitrA - Altay

5 Aralık Çarşamba
12.00 Supreme Chonburi - Eczacıbaşı VitrA

7 Aralık Cuma
09.00 Praia Clube - Eczacıbaşı VitrA

  1. 29.11.2018 15:09
  2. Güncelleme: 29.11.2018 16:58
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