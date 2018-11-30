Kula Jeopark'ın Polonyalı çalıştırıcısı Fenerbahçe'nin başına geçti
30 Kasım 2018, Cuma
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Fenerbahçe'nin başına geçti

Mariusz Sordyl Fenerbahçe'nin başına geçti

tarafından sezon başında büyük umutlarla takımın başına getirilen Polonyalı teknik adam , 'nın başına geçti.

Türkiye Voleybol Federasyonu Efeler Ligi'nde mücadele eden , hazırlıkları sırasında yaptığı transferlerle adından söz ettirirken, takımın başına Polonyalı tecrübeli çalıştırıcı 'i getirmişti. Efeler Ligi'ndeki yeni sezona takımın başında hiç galibiyet alamayan Polonyalı Mariusz Sordyl Jeopark, Kula Belediyespor'dan ayrılarak 'nın başına geçti.
Polonyalı Mariusz Sordyl 12 yıllık başantrenörlük kariyerinde Polonya, Romanya, ve Türkiye'de görev yaptı. Kulüp kariyerinin yanı sıra Romanya Erkek 'nı da çalıştıran Polonyalı başantrenör, son olarak Jeopark Kula Belediyespor'da görev yapmıştı.


Kısa süren Kula serüveninden sonra Fenerbahçe Erkek Voleybol Takımı ile anlaşan 49 yaşındaki Mariusz Sordyl, daha önce ülkesinde AZS Olsztyn, Romanya'da Remat Zalau ve son olarak Katar'da Al Ahli takımlarının başında yer aldı.


12 yıllık başantrenörlük kariyerinde Romanya Ulusal Şampiyonluğunu ve Romanya Voleybol Kupası'nı kazanan Sordyl, Polonya Ulusal Şampiyonası'nda da takımıyla 3 defa bronz madalyanın sahibi oldu. Teknik adamlığa geçmeden önce 18 yıllık oyunculuk kariyeri de olan Sordyl, 154 kere Polonya Milli Takımı'nda forma giymişti.

  1. 30.11.2018 15:41
  2. Güncelleme: 30.11.2018 16:50
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