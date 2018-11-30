"Comolli'nin elinden transfer yetkisi alındı"
A Spor yorumcusu Mehmet Emin Uluç Spor Ajansı programında önemli açıklamalarda bulundu. Uluç, Sportif Direktör Comolli'nin transfer yetkilerinin elinden aldığını söyledi.
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