"Comolli'nin elinden transfer yetkisi alındı"
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"Comolli'nin elinden transfer yetkisi alındı"

A Spor yorumcusu Mehmet Emin Uluç Spor Ajansı programında önemli açıklamalarda bulundu. Uluç, Sportif Direktör Comolli'nin transfer yetkilerinin elinden aldığını söyledi.

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30 Kasım 2018, Cuma
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